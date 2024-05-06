金管局倡虛銀易名「持牌數字銀行」

眾安銀行歡迎建議

金管局副總裁阮國恒表示，推出時考慮這類不設實體的銀行之中文名稱時，內部曾建議使用數碼銀行，但考慮傳統銀行也有數碼銀行服務，最終為方便分辨，故採用虛擬銀行。不過，及後不少意見反映「虛擬」一詞予人虛構、不真實的負面感覺，外地及後推出類似的銀行以「Digital Bank」命名，因此當局向業界諮詢改稱為「數字銀行」。眾安銀行（ZA Bank）回應查詢表示，歡迎當局擬更名為持牌數字銀行的建議。

各大虛銀上月底公布去年度年報，仍未有銀行虧轉盈，5家虧損按年收窄，但也有3家按年擴大。據金管局數據，截至去年底虛擬銀行客戶總數按年增20%至220萬人，總存款額按年升23%至370億元，總貸款額則按年升19%至190億元。

阮國恒表示，有兩至三家虛銀的客戶增長較多，能夠帶來不同的客戶體驗，傳統銀行亦因虛銀競爭加快數碼進程，達到當局引入虛銀之目的。各家虛銀均努力跟隨其業務計劃，不過坦言有個別銀行發展較業務計劃為慢，惟暫時沒有虛銀考慮退場。

去年多家虛銀，特別是個人借貸業務較活躍的虛銀，其預期信貸損失（ECL）明顯上升，個別上升3至4倍，阮國恒則指銀行無抵押個人貸款的違約率，過去皆與個人破產數字一同上升，不過現時個人破產數目沒有升至太高水平，而相關貸款金額總數並非太多，認為對整體銀行業影響不大。

信資通登場 市民索近萬份信貸報告

銀行業界上月26日正式推出「信資通」，現有3家信貸資料服務機構提供服務，市民每12個月可向每家機構免費索取一份信貸報告，金管局表示截至上周四，市民已索取近一萬份報告。

有人反映在不同機構的信貸評分有差別，金管局指機構均使用信貸資料平台的資料，為分析和撰寫信貸報告的基礎，由於機構或採用不同評分模型和其他來源資料，因此有不同機構評分或有差異，在世界其他地方亦是普遍現象。當局亦提示，報告供個人參考，不應於任何信貸申請時使用，任何其他用途均可能引致法律風險。