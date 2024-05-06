再有中資行結業 港今年21券商關門 業界：證監查詢財政增 淡市促增資添股東壓力

明報記者 梁慧雯

早年旺市時在港大舉擴張的中資券商，在近年港股不濟下，部分亦開始收縮業務。根據證監會公眾紀錄冊，大地（香港）金融服務今年1月已無有效牌照，其本持有期貨合約交易牌（2號牌）。

大地金融近月終止業務

大地期貨是中證監核准成立的期貨公司，是浙江東方金融控股子公司，原為香港中資期貨業協會成員。對上一家退場的中資行為東航國際金融，於去年2月已無證監會有效牌照，其本持有1號（證券交易）、2號及9號牌（提供資產管理）等。

本報翻查港交所參與者通告，截至5月3日，今年已有21家券商停止或暫停營業，已是去年全年總數32家的六成半，而過去3年，已有逾100家券商停止或暫停營業。但整體聯交所開業參與者數目，連跌3年後止跌回穩，截至今年4月為564家，較2023年3月增5家（見圖），反映過去一年新開業經紀多於退場。

有業界稱，近月證監會多了向券商查詢，如券商不夠6個月開支的流動資金，會要求券商增資；如未能及時增資，或情况沒改善，便要求券商準備或制定退場計劃。業界又指券商若未違反財政資源規則（FRR），卻被要求增資等，會增加股東壓力，不利營商環境。

證監會發言人表示，不會評論個別個案，但表示，近年證監會曾接獲部分持牌法團突然終止業務，造成混亂局面，並損害客戶利益的個案，故證監會於2022年3月發出通函，就券商的應變計劃和退場制定預期標準。如持牌法團的速動資金預計在短期內低於監管要求，證監會可要求提交其退場計劃。

根據2022年的通函，券商需時刻維持其規定的速動資金，亦需向證監會提交其主要營運開支的預測，證明足夠經營至少6個月。如券商的速動資金盈餘（ELC）無法應付其主要營運開支預測總額至少6個月，便須提交融資計劃。此外，如券商未能產生足夠收入以應付一段時間內的營運開支，而其速動資金盈餘預計將於12個月內耗盡，證監會可向券商作出查詢，要求改善財務狀况。如狀况持續惡化，證監會可要求提供融資或退場計劃。

業界：防太遲出手 券商或倒閉

證券業協會主席高鵑表示，近兩三年由於市况差，不少券商在每月向證監會申報的FRR，基乎都是虧損，估計情况已觸及臨界點，證監會才會要求券商提供融資或退場計劃，形容是善意提醒券商。她不認為這樣做會加速券商結業，因為證券行都是投資，是否有錢賺才是離場與否的重要考慮因素。

證券商協會永遠名譽會長陳柏楠亦認同，證監會以風險為本，提早向券商查詢或指示，做法可以理解，可避免若太遲出手，一旦有券商突然倒閉，拖欠客戶資產等情况發生。