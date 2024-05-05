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經濟
2024年5月5日星期日
張宗永 翼之聯想
投資策略
減息預期升溫 美股三大指數做好 ADR指數等向上 或助港股高位企穩
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張宗永：綠色能源外交
【明報專訊】中國再生能源的產能，近日屢被西方投訴。美國財相耶倫、國務卿布林肯和德國總理朔爾茨訪華時都提出關注，針對的包括新能源汽車、電池、太陽能板和風電裝置。
相關字詞﹕
綠色能源外交
張宗永
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