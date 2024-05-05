太盟單偉建：港體制優點猶在 仍具魅力

稱羅奇「港人才大批流失」數據或過時

單偉建表示，《2024年香港政策法案報告》顯示，到2023年美國在港公民已反彈至8.4萬，此前在2022年疫情時則比之前一年的8.5萬，銳減至7.5萬；10年前美國在港公民更只有6萬。香港2022年及2023年比對2020年及2021年，淨流入人口超出5.51萬人，他認為羅奇所指「人才大批流失」所依據的數據過時。他認為，香港的魅力在於其體制有開放、自由及司法獨立的特點，個人所得稅亦低至15%左右，甚至允許多重國籍。《香港國安法》則不比英國《2023年國安法》更嚴，他謂未見英國人懼怕英國國安法，也沒有多少港人懼怕《香港國安法》。

儘管羅奇認為股市表現就是香港「不行了（demise）」的徵兆，但單偉建認為無任何統計分析證明股市可預判經濟。他舉例，過去30年新加坡經濟增長遠超香港，股市表現卻遠不及香港，中國內地更是股市與經濟脫節。

不認同以股市預判經濟

至於羅奇看衰香港基於認為香港經濟會與中國內地同步減速，單偉建卻指過往30年香港經濟增長2.3倍，美國增長2.1倍，反之中國經濟飈升近12倍，這與香港實施聯匯不無關係。他相信香港最糟糕的時刻已過去，2023年淨流入人口的增長，表明港人對未來的信心，這才是香港未來最重要的保證。