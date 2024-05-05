市場押注美9月減息概率回升至67%

美匯指數曾見104.52 近1個月低

美元匯價亦轉弱，美匯指數一度低見104.52，是4月10日以來最低位，跌幅達0.74%；其他主流貨幣如日圓順勢稍強，1美元兌日圓一度低見151.86日圓，同樣是4月10日以來最低水平，最多跌1.16%。

薩默斯：勞工成本續升 今年不宜減息

不過聯儲局官員對減息仍有保留，芝加哥聯邦儲備銀行行長古爾斯比（Austan Goolsbee）表示，新數據顯示經濟未過熱令人放心，如果更多與4月數據表現相近的就業數據出台，將有更大信心經濟並未過熱，但他拒絕透露今年是否有可能減息，僅指仍在等待更多數據，以證實通脹正向2%的目標前進。

美國前財長薩默斯（Lawrence Summers）接受外電訪問時表示，最新公布就業數據顯示勞動力市場放緩，但較早時公布的勞工成本持續上升，情况令人感到困擾，他依然認為聯儲局今年內不宜減息，或只適合少許減息。美國財長耶倫認為，美國通脹趨於放緩，房屋供應緊張令通脹回落的勢頭停滯，但基本價格壓力正在消退，通脹預期受到控制。她又稱，勞動力市場強勁，但並非通脹壓力重要來源。