減息預期升溫 美股三大指數做好 ADR指數等向上 或助港股高位企穩

明報記者 蕭嘉聰

道指上周五高開483點後曾高見38,808點，收市仍升450點或1.18%，報38,675點；標指收市升1.26%，報5127點；納指亦升1.99%至16,156點。三大指數已連升兩周，上周累計以納指升1.43%表現最好，道指及標指亦分別升1.14%及0.55%。

科網股強勁 蘋果曾升8%

重磅股當中，蘋果預期今季收入恢復正增長，且額外回購1100億美元股份，股價裂口高開後曾升8%至187美元，收市升5.98％，報183.38美元，市值近1.2萬億港元，穩佔全球第二。其他科網股亦跟隨向好，Nvidia（美：NVDA）升3.46%至887.89美元，AMD（美：AMD）亦升3%；麥當勞（美：MCD）跌1.08%至270.32美元，為表現最差道指成分股。

現貨金曾失守2300美元

見1個月新低

歐洲股市亦向好，英國及德國股市分別升0.51%及0.59%，法股亦升0.54%。市場憧憬減息帶動股市向上，不過其他資產普遍受壓。現貨金曾跌穿每盎司2300美元水平，低見2277.19美元，見近一個月位低位，收市報每盎司2301.89美元，微跌0.08%；紐約期油跌1.06%至每桶78.11美元，一周累計更跌6.84%。

此外，比特幣價格上周五企穩，至昨日升勢較強，昨午5時左右報63,270美元，按日升6.56%。

反映中國概念股表現的金龍指數升1.73%，阿里巴巴（美： BABA）升1.24%；京東（美：JD）亦升0.7%至32.87美元。港股方面，恒指夜期周五收報18,529點，升118點，較恒指收市高水53點。港股ADR比例指數收市報18,537點，升61點。美團（3690）ADR折合港元報121.1元，較港收市升1.13%；騰訊（0700）ADR亦較港收市升1.03%。反映港股及中概股的ADR及金龍指數均見升勢，料繼續助港股進一步在高位企穩。

分析：標指有7%上升空間

美銀美國股票和量化策略主管Savita Subramanian接受外電訪問時表示，即使聯儲局堅持不減息，美股牛市行情亦可在強勁的經濟支持下持續，重申今年標指年終目標為5400點，較現價仍有約7%上行空間。