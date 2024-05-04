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2024年5月4日星期六
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北上消費 港零售跌7%遠遜預期 超市銷售7年最差 零售協會：4月跌幅或見雙位數
HKT伙ViuTV推消費優惠 近70商戶參與
港股9日升2251點 連續10日逾千億成交
「超殘股」現炒風 快狗打車大升九成
美非農數據遠遜預期 離岸人幣曾見3個月高
蘋果擬8600億回購股份 破美企紀錄 大中華收入跌8%勝預期 料iPhone內地銷售回升
內地銷售非市場估計悲觀 料因計收入方式有異
金管局3招谷綠色金融 推分類目錄
滬推商品房舊換新 首批逾20房企有份
碧桂園4月銷售39億 按年跌83%
唐家成獲特首核准任港交所主席
富智康首季虧損收窄 料中期續蝕
美新職17.5萬遜預期 半年最少 加薪近3年來首低於4% 9月減息概率升
機構股東促匯控 設綠色融資目標
嘉能可據指研爭購英美資源
「水當奶茶」發酵 茶百道與加盟商割席
高臨售91伙 內地客3800萬掃5伙 YOHO Hub II首日收逾1500票 超額近8倍
上月一手私宅買賣登記金額首破400億
蔣麗芸2080萬低撈康樂園銀主盤
洪水橋厦村新發展區收9宗換地申請
金融客5.8萬租維港滙4房戶
周末睇樓好去處
周末睇樓好去處
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【明報專訊】（請看附圖）
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北上消費 港零售跌7%遠遜預期 超市銷售7年最差 零售協會：4月跌幅或見雙位數
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