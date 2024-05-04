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經濟

香港地產

蔣麗芸2080萬低撈康樂園銀主盤

【明報專訊】雖然市場聚焦新盤開售，但銀主盤仍具捧場客，且不乏名人入市。老牌企業震雄集團創辦人蔣震家族的成員，近期活躍於樓市，資料顯示，大埔康樂園第10街雙號房銀主盤，上月以2080萬元易手，實用面積1595方呎，原則3房、實呎1.3萬元；登記買家為仲良中國商務顧問有限公司，公司董事包括蔣震女兒、立法會前議員蔣麗芸，及其丈夫梁海明。

據悉上述單位原業主2004年以970萬元購入，今年初淪為銀主盤，當時以2600萬元放盤，即減價520萬元或20%後易手，物業20年升值1110萬元或1.1倍。值得留意的是，早前蔣麗芸胞妹、80年代曾為女歌手的蔣麗萍及相關人士，今年3月曾以2828萬元，購入南區壽臣山道4號翠谷別墅一伙、實呎約2.4萬元。

綠怡雅苑呎價失守9000元沽

另外，資助房屋二手交投亦見活躍，富堡城物業董事廖志財表示，沙田綠怡雅苑錄本月開齋成交，為第2座低層I室，實用面積575方呎，兩房間隔，以488萬元未補價售出、實呎8487元，是次為屋苑首次失守9000元水平。原業主已移民，於2016年以418萬元向房協一手買入，帳面賺70萬元或約17%。

環海‧東岸開放式售318萬 蝕31%

不過，市區納米樓仍見蝕讓，中原高級分行經理葉文浩表示，紅磡環海‧東岸錄5月首宗二手成交，為第1A座中層N室，實用面積194方呎開放式戶，以318萬元易手、實呎1.63萬元，較市價低約3%，新買家擬作收租；以同類單位市值租金約1.25萬元計，料租金回報4.7厘；原業主2020年以435萬元買入，帳面蝕117萬元，連使費料實蝕約137萬元或31%。

CCL反覆爭持 按周跌0.28%

另反映4月8日至14日成交市况的中原城市領先指數CCL，最新報146.48點，按周跌0.28%，連升兩周後回軟；不過，2月底政府「撤辣」後，CCL已擺脫「撤辣」前143.02點低位，近7周來累升2.42%，而今年至今暫微跌0.5%。反映大型屋苑樓價的CCL Mass，報146.89點，按周微升0.03%；CCL（中小型單位）報145.86點，按周升0.1%；上述CCL Mass、CCL（中小型單位）齊升3周。豪宅方面，CCL（大型單位）報149.63點，按周跌2.06%，連升兩周後回落。

相關字詞﹕銀主盤 原城市領先指數 環海‧東岸 綠怡雅苑 大埔康樂園 蔣震 蔣麗芸 震雄集團

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