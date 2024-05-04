明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

香港地產

上月一手私宅買賣登記金額首破400億

【明報專訊】新盤市場暢旺，帶動整體樓宇買賣合約登記上升。土地註冊處資料顯示，今年4月份一手私宅樓宇買賣合約登記共3619宗，涉442.9億元。翻查資料，登記金額為首度突破400億元大關，並超越2017年4月386.3億元高位，創1995年7月有紀錄以來、即近29年的按月歷史新高，對比今年3月份，一手私宅錄1488宗及137.1億元，分別上升1.43倍及2.23倍。

按月升2.2倍 宗數升1.4倍

有關數字主要反映「撤辣」後首個月、即3月份樓市表現。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀表示，「撤辣」後發展商加快推售新盤，而且開價克制，吸引用家及投資者入市，銷情熾熱，刺激一手登記飈升至逾3000宗高水平。她又指出，今年首4個月一手私人住宅登記錄6463宗，已達2023年全年10,682宗的六成，估計2024年全年一手買賣會擺脫2022年及2023年連續兩年僅約1萬宗的10年低水平。至於上月整體樓宇買賣合約登記（包括住宅、車位及工商舖物業）錄9880宗，總值839.35億元，較3月5013宗及373.71億元，分別急升97.1%及1.25倍。整體住宅樓宇買賣登記4月份共錄8551宗及774.56億元，較3月的3971宗及300.62億元，分別大升1.15倍及1.58倍，登記宗數創2012年10月8714宗後138個月、即約11年半新高，而金額創2021年7月786.04億元後的33個月、即近3年新高。

世邦魏理仕香港估值及諮詢服務部執行董事郭偉恩分析指出，今次樓市成交量明顯反彈，但與過往有所不同，今次屬「量升價不升」，目前是觀望的買家在「撤辣」後積極入市，同時，受惠於全面「撤辣」，投資者和非本地買家，特別是內地居民重投本港的住宅市場。展望後市，郭氏認為，現時一手貨尾量高，加上新供應持續，預計發展商將繼續以優惠價格推售新盤，以便去貨減輕貨尾壓力，有利樓市健康發展。

相關字詞﹕世邦魏理仕 中原 郭偉恩 楊明儀 土地註冊處

上 / 下一篇新聞