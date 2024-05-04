上月一手私宅買賣登記金額首破400億

按月升2.2倍 宗數升1.4倍

有關數字主要反映「撤辣」後首個月、即3月份樓市表現。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀表示，「撤辣」後發展商加快推售新盤，而且開價克制，吸引用家及投資者入市，銷情熾熱，刺激一手登記飈升至逾3000宗高水平。她又指出，今年首4個月一手私人住宅登記錄6463宗，已達2023年全年10,682宗的六成，估計2024年全年一手買賣會擺脫2022年及2023年連續兩年僅約1萬宗的10年低水平。至於上月整體樓宇買賣合約登記（包括住宅、車位及工商舖物業）錄9880宗，總值839.35億元，較3月5013宗及373.71億元，分別急升97.1%及1.25倍。整體住宅樓宇買賣登記4月份共錄8551宗及774.56億元，較3月的3971宗及300.62億元，分別大升1.15倍及1.58倍，登記宗數創2012年10月8714宗後138個月、即約11年半新高，而金額創2021年7月786.04億元後的33個月、即近3年新高。

世邦魏理仕香港估值及諮詢服務部執行董事郭偉恩分析指出，今次樓市成交量明顯反彈，但與過往有所不同，今次屬「量升價不升」，目前是觀望的買家在「撤辣」後積極入市，同時，受惠於全面「撤辣」，投資者和非本地買家，特別是內地居民重投本港的住宅市場。展望後市，郭氏認為，現時一手貨尾量高，加上新供應持續，預計發展商將繼續以優惠價格推售新盤，以便去貨減輕貨尾壓力，有利樓市健康發展。