高臨售91伙 內地客3800萬掃5伙 YOHO Hub II首日收逾1500票 超額近8倍

明報記者 江俊洋

此外，樓花期約22個月、中信泰富渣甸山大坑道峻譽‧渣甸山，即日起接受公眾預約參觀設於金鐘中信大廈的示範單位，發展商昨晚上載銷售安排，下周四至7月31日以「即日招標、即日截標」形式推售78伙，佔全盤114伙68%，而是次推出的單位全位於第2座。

峻譽．渣甸山下周四推78伙招標

約19個月樓花期的高臨，昨於尖東帝苑酒店以價單形式作首輪銷售104伙，A組買家先揀樓，最多可買8伙。中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑透露，該行頭籌客斥逾3800萬元連購5伙，據悉買家為內地客。市場消息指出，截至晚上11時，項目已售出86伙，A組時段佔約28伙。首輪銷售前，項目率先招標售出5個特色戶，吸金逾3200萬元。

其中A2座12樓E室，實用232方呎1房間隔，連286方呎平台，以687.9萬元沽出、實呎2.96萬元，為項目暫時最高成交價及呎價，買家採建築期付款。

另外，新地何文田天鑄新錄複式戶一手成交，為第1座21、22樓B室，實用2539方呎5房3套間隔，以逾1.3億元沽出，呎價5.15萬元。

朗賢峯4房逼4000萬

實呎2.78萬破頂

鄰近天鑄、同區鷹君（0041）與港鐵（0066）合作的朗賢峯第IIB期，今日次輪銷售248伙，至於正進行標售的第IIA期亦累沽42伙，最新售出9伙，包括第1座17樓B室，實用1433方呎4房雙套單位，以3991.8萬元售出、呎價2.78萬元，做價及呎價雙破頂。整個項目開售以來合共沽302伙，吸金逾39億元。

至於啟德跑道區續錄一手成交，恒地（0012）牽頭的天瀧，以作價5860萬元售出第1座23樓A室，實用1428方呎4房間隔，實呎4.1萬元。另中海外（0688） 維港1號再沽3伙，單位實用452至598方呎的兩房及3房單位，成交價892.3萬至1387.1萬元，呎價1.97萬至2.31萬元，共套現逾3400萬元。