嘉能可據指研爭購英美資源

彭博：必和必拓赴南非游說

路透社引述消息人士稱，商品開採及交易商嘉能可正評估對英美資源集團的潛在收購，並已進行內部和初步討論，但該公司尚未與英美資源集團接洽。嘉能可發言人回應該報社稱公司不會評論任何謠言或市場猜測。

另彭博引述消息人士稱必和必拓已派遣有行政總裁Mike Henry在內的團隊，前往南非游說拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）政府、監管機構和股東等其他關鍵利益持份者，包括詳細介紹併購提案的細節，以及將英美資源南非鉑金和鐵礦石資產業務的控制權歸還南非的好處。南非國家退休基金控制着英美資源集團8.4%的股份，僅次於貝萊德（BlackRock Inc.）。

報道指南非礦產資源部長曼塔什（Gwede Mantashe）日前接受彭博訪問時稱必和必拓尚未與他的部門聯繫解釋其計劃。之前他已在《金融時報》表明反對併購，指因為以必和必拓的交易，結果總令資金離開南非。

必和必拓早前提出以全股份方式與英美資源合併，每1股英美資源可換成0.7097股必和必拓，相當於每股作價25.08英鎊，並在合併前，英美資源要先剝離南非鉑金和鐵礦石資產業務權益並分派給股東。合併後則會策略檢視對方在銅、鐵礦石和冶金煤以外其他資產。不過，據《金融時報》引述最少3個英美資源首25大股東都認為作價太低，批評必和必拓是趁英美資源股價低殘時投機獲利，對長線投資者不吸引。

（綜合報道）

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