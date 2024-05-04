內地銷售非市場估計悲觀 料因計收入方式有異

IDC計零售價 蘋果或採出廠價

中國信息通信研究院數據顯示，iPhone在1至2月內地出貨量的按年跌幅在三成以上。市場調查機構Counterpoint的數據亦預計，iPhone於1至3月季度在華銷售按年大跌19%。被認為是追蹤手機銷售數據指標的市場研究機構IDC則估計，iPhone的全球出貨量，在1至3月按年跌10%。另IDC分析師Will Wong在蘋果公布業績後稱，察覺今年1至3月iPhone在中國創造的總價值按年下降。要解釋當中差異，平均售價起關鍵作用。IDC計算的是零售價（即消費者支付的價格），而蘋果財報可能使用另一價格，例如出廠價。

中國需求放緩，是蘋果以往幾次銷售下滑的原因之一。2016財年和2019財年，該公司大中華區的銷售曾分別下降17.41%和15.91%。有投資者表示，先前已預計蘋果第二財季收入會出現下滑，但實際結果並沒有預期惡劣。蘋果股東Johnson Investment Counsel首席總監Charles Rinehart稱，iPhone雖然下滑了一些，但保持了盈利能力。