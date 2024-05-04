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經濟

蘋果擬8600億回購股份 破美企紀錄 大中華收入跌8%勝預期 料iPhone內地銷售回升

【明報專訊】雖然蘋果（美：AAPL）的iPhone銷售額、整體收入及盈利，以至大中華市場收入全部按年倒退，但跌幅小於市場悲觀的預期。該公司預期當季收入將恢復增長，並宣布實施美國史上最大規模股票回購，計劃斥資1100億美元（8580億港元）購買自家股票，回購規模較對上一年增長22%，足足相當於一家波音公司的市值，另將股息上調4%至每股25美仙，連續第12年上調股息，推動股價早段升逾6%。

由於中國是蘋果的重要生產基地，又是其主要市場，面對華為重新推出高端手機，令蘋果在華銷售備受關注。在截至3月底的第二財季，蘋果大中華區（包括內地、台灣及港澳）收入按年跌8%至163.7億美元，但仍高於分析師平均預期的152.5億美元。由於部分市場調查數據預計iPhone於今年1至3月在華銷售按年大跌近兩成，令市場普遍看淡iPhone在華銷情。

庫克：長遠看好中國市場前景

蘋果行政總裁庫克表示，在2022年新冠疫情令供應鏈受阻前，iPhone內地收入「按報告的數據」是增長的。他重申長遠看好中國市場前景。即使大中華區已連續3季收入按年倒退，但第二財季仍為蘋果總收入貢獻18%。他又透露，iPhone當季（4至6月季度）在中國的銷售有所增長，這「可能令一些人感到驚訝」。庫克強調對中國市場感覺很好，其着眼於長遠發展，而不是短期波動。蘋果財務總監Luca Maestri稱，中國是全球競爭最激烈的市場，蘋果對自己的地位有信心。

全球iPhone季度銷售按年減10%

不過除大中華市場以外，蘋果在美洲、日本及其他亞太地區的季度銷售均按年倒退。全球iPhone季度銷售額按年減少10%至459.6億美元，反映去年9月發布的iPhone 15系列需求疲軟，但銷情大致符合市場預期，繼續為蘋果貢獻約一半營收。蘋果整體季度收入按年跌4%至907.5億美元，是過去6個財季以來，第5次按年倒退。季度利潤則按年跌2%至236億美元，收入及利潤跌幅均小於預期。庫克稱，與去年同期高基數相比，第二財季銷售較弱，這是由於蘋果當時面對新冠疫情造成的供應鏈問題，導致價值50億美元的iPhone銷售延後，若剔除去年第二財季50億美元收入影響，iPhone第二財季收入將按年持平，而蘋果整體收入仍會按年增長。蘋果未提供正式前瞻指引，但庫克表示，第二季整體銷售額將以「低個位數」百分比增長。

明報記者

相關字詞﹕回購 大中華區 蘋果

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