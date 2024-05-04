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經濟

HKT伙ViuTV推消費優惠 近70商戶參與

【明報專訊】有餐飲集團營運者認為香港餐飲業最艱難時期仍未過去，相信行業淘汰潮自農曆新年後才剛開始。同時，香港電訊（6823，HKT）與免費電視ViuTV（俗稱藍Viu）昨公布，與本地商場、零售餐飲和娛樂等商戶以一系列優惠及宣傳活動，鼓勵市民消費。

餐飲業者：最艱難時期未過

經營天穴、今鮨等餐廳的LUBUDS集團創辦人鍾思朗出席活動時表示，過去數月餐廳營業額較疫前相差約25%至28%，主要由於社會運動後、新冠疫情和移民潮接踵而來，餐飲業市場競爭愈趨激烈。不過，今年傳統旺季五一黃金周首兩日的營業額按年輕微增5%以下。他續稱，香港餐飲業最艱難時期仍未過，仍有待一段時間恢復，而且市道不好，持牌食肆數量亦有所增加，相信行業淘汰趨勢自農曆新年後才剛開始。鍾又提到，期望煙火表演時間可延遲至晚上8時半或者9時，讓消費者有更多時間在商場和食肆，「橫掂都做啦（舉辦煙火表演），我諗可加多少少budget再做好啲。」

另外，香港電訊與藍Viu聯同商場及商戶推出「齊消費．穩經濟．同受惠」活動，目前已有7個商場近70個商戶承諾推出不同優惠，包括每碗10元牛肉飯、每隻9.9元乳鴿、半價燒雞、飲品第二杯半價等。優惠詳細會透過ViuTV 99及96台及集團旗下社交媒體及宣傳渠道，免費為商戶推廣，亦會上載至The Club上。參與商場和客戶包括羅氏集團旗下D2 Place、日本城、天仁、759阿信屋等。

香港電訊董事總經理許漢卿表示，期望透過集團的生態圈和商業連結，團結合作伙伴，以線上線下方式宣傳，刺激本地消費。她續稱，集團將向旗下約1萬名全職長期員工每人發放100元「零用錢」（即派發現金），發揮牽頭作用。

相關字詞﹕藍VIU 香港電訊

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