美首季勞工成本飈4.7% 1年來最大升幅

受惠於中國市場需求回暖，全球最大智能手機處理器供應商高通（美：QCOM）在截至3月24日的第二財季，利潤按年增長37%。高通表示，手機業務收入按年增長1%至61.8億美元，這反映市場對需要最先進晶片的高端智能手機需求強勁，以中國市場尤甚。高通透露，上半財年來自中國手機製造商的收入，按年急增四成。該公司股價早段急升一成。

高通次財季利潤增37% 受惠中國市場

二手車零售商Carvana（美：CVNA）第一季錄得4900萬美元創紀錄盈利，扭轉去年同期的2.86億美元虧損，調整後EBITDA也創歷來新高，股價早段急升近四成。

受惠於減肥藥Wegovy的銷售增長超過1倍，丹麥製藥巨頭諾和諾德（美：NVO）第一季利潤按年增長28%至254億丹麥克朗（約285億港元）。諾和諾德將今年銷售增長預測上調1個百分點，以固定匯率計算銷售額將增長19%至27%。不過由於要向保險公司提供回扣及折扣，令定價面臨壓力，其美國預託證券（ADR）價格早段跌3%。

（綜合報道）

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