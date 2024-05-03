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經濟
國際金融

日央行疑再干預 圓匯昨晨急升3%

【明報專訊】美聯儲主席鮑威爾強調不大可能加息，令美匯指數回落。在鮑威爾表態後，日圓再次急劇波動，兌每美元在周三紐約尾市（香港時間周四凌晨4時左右）由大約157.5，急升約3%至153.04，令市場揣測日本當局一周內第二度干預匯市。據日本央行周四報告，其經常帳戶將會在下周二、即下一工作天，因財政因素而減少4.36萬億日圓（約280億美元），金額遠超貨幣經紀商平均預測的8330億日圓跌幅，反映日本當局周四可能動用約3.5萬億日圓（約225億美元）進行干預。

亞洲交易時段回落 午夜前重返153水平

日圓兌每美元昨回升至153水平後，在亞洲交易時段回吐部分升幅，回落至156，到昨午夜前又重返153水平。每百日圓兌港元昨維持在5算。日圓兌每美元周一曾跌穿160關口，刷新34年新低，之後一度高見154.54，日內高低波幅超過5日圓。根據日本央行的數據，日本政府周一可能動用約5.5萬億日圓（約350億美元）進行干預。適逢周一是日本公眾假期，流動性較低，市場人士認為此時入市干預可取得更大成效。日本財務省負責外匯事務的最高官員神田真人，昨繼續對當局曾否干預不置可否。綜合日本央行周二及周四的數據，日本央行本周疑兩度入市，並可能合共動用逾600億美元。

根據芝商所（CME）數據，紐約周三尾市易手的日圓相關期貨超過40億美元，是2月2日以來尾市最高成交量。過去日圓一些極端波動個案，歸因於算法驅動的交易放大匯市波幅。不過日圓在尾市流動性較稀薄，為日本當局提供干預良機。Monex外匯交易員Helen Given稱，接近收市時流動性不足，為另一次干預行動的有效實施，提供良好環境。

三菱日聯信託銀行分析，鮑威爾講話後，美國利率和美元下跌，惟日圓波動不大，日本當局可能因此試圖在紐約收市前交投淡靜的情况下，再次進行干預。

日本周五起一連4天假期，周二才開市。英國市場亦於周一休市。市場在假期流動性減少，可能令市况面臨波動，這也可能是日本外匯官員憂慮的原因之一，為此而進行先發制人的干預。部分分析認為，若周五公布的美國4月非農職位增長強勁，令美元進一步走強，日本當局仍可能再次干預。

「金磚四國」之父：美官員或「出口術」穩日圓

瑞穗證券指出，當局本周似乎已兩度入市，給市場的印象卻是當局無法單方面阻止日圓貶值趨勢，投資者可能會更放心沽空日圓。不過宏利投資管理的資深投資組合經理Nathan Thooft表示，當局一再干預可能不完全奏效，但會給沽空者發出警號。伊藤忠綜合研究所指出，當局是向市場警告，當日圓跌穿155至156水平，當局將入市干預。

澳洲聯邦銀行高級貨幣策略師Kristina Clifton指出，鑑於巨大的美、日利差，以及風險偏好等因素，要持續支撐日圓，日本當局面臨一場硬仗。

被稱為「金磚四國」之父的高盛前首席經濟學家奧尼爾（Jim O'Neill）指出，日圓的貶值速度及幅度，正變得像一場貨幣危機，市場可能已接近「遊戲終點（end game）」，美國官員已密切留意日圓走勢，並可能透過「出口術」協助穩定日圓。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕流動性 美元 美聯儲 日圓 匯市干預

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