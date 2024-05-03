明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

香港地產

新地粉嶺北換地 料每呎補價2000元

【明報專訊】政府積極推進北部都會區發展，發展局去年底修訂換地安排詳情，其中新地（0016）持有的粉嶺北第10區地皮，以及嘉里（0683）2021年購入的古洞北第23區地皮，獲政府接納作進一步處理，不過只得新地接納換地建議，並採傳統方式補地價。據悉，每方呎補價約2000至2300元，以可建樓面近40萬方呎計，料補價金額約7.79億至8.96億元。

地政總署昨晚回應查詢時表示，政府去年12月底公布「加強版傳統新市鎮發展模式」下原址換地的修訂安排，並在修訂安排下接納兩宗位於古洞北/粉嶺北新發展區（餘下階段）範圍內的原址換地申請作進一步處理，其中一宗申請位於粉嶺北新發展區第10區，涉及土地面積約1公頃，申請人採傳統方式補價，並已於4月30日限期前接受換地建議書。項目落成後預計可提供約400伙住宅，補價金額將於契約修訂文件在土地註冊處註冊後，於地政署網頁公布。

4月30日前換地 補價料逾7億

新地持有的粉嶺北第10區地皮，位於同系住宅奕翠園以北，地皮面積約10.65萬方呎，該地位處地點已被劃為非工業用地，以地積比約3.66倍計，可建樓面料約38.98萬方呎。另一宗申請為嘉里持有位於古洞北第23區地皮，卻未有在限期前接受換地建議書。本報向嘉里查詢，至昨晚截稿前，嘉里未有回覆。值得一提，嘉里持有地皮面積13.68萬方呎，預計可建樓面料約57.46萬方呎，而該地近年由嘉里收購所得，當中部分於2021年中以4.978億元購入。

地政署又稱，古洞北/粉嶺北新發展區（餘下階段）範圍內，一共有9宗原址換地申請獲接納處理，除上述兩宗申請，餘下7宗申請，有6宗申請未有在去年底限期內接受換地建議書，另外一宗申請涉及一幅現時借予政府作社區隔離設施的用地，政府現正檢視有關設施的後續安排，視乎政府歸還用地的日子，政府會再訂立接受換地基本條款建議書的限期。

資料顯示，接納換地建議書的是新世界（0017）持有粉嶺北第14區地皮，位於美景新邨對面，可建樓面逾110萬方呎。

上 / 下一篇新聞

港首季GDP初值升2.7% 遠勝預期 私人開支增長5季最慢 政府：消費模式變或成挑戰
港首季GDP初值升2.7% 遠勝預期 私人開支增長5季最慢 政府：消費模式變或成挑戰
科技股發威 恒指大升444點重上萬八
科技股發威 恒指大升444點重上萬八
大行升目標價 匯控見5年高
大行升目標價 匯控見5年高
數據理想車股大升 蔚來飈兩成
數據理想車股大升 蔚來飈兩成
渣打首季稅前溢利升25% 勝預期 刺激股價漲6%
渣打首季稅前溢利升25% 勝預期 刺激股價漲6%
鮑威爾：有信心通脹達標 須更長時間 分析：未來數月港美息差擴 吸引套戥推升港息
鮑威爾：有信心通脹達標 須更長時間 分析：未來數月港美息差擴 吸引套戥推升港息
鮑威爾：下次利率變動不太可能是加息
鮑威爾：下次利率變動不太可能是加息
大家樂盈喜 今財年盈利料升近兩倍
大家樂盈喜 今財年盈利料升近兩倍
美高梅中國首季EBITDA增77% 歷史新高
美高梅中國首季EBITDA增77% 歷史新高
星展首季多賺15%創新高
星展首季多賺15%創新高
日央行疑再干預 圓匯昨晨急升3%
日央行疑再干預 圓匯昨晨急升3%
美首季勞工成本飈4.7% 1年來最大升幅
美首季勞工成本飈4.7% 1年來最大升幅
波音再有「吹哨人」死亡 供應商前員工急病殁
波音再有「吹哨人」死亡 供應商前員工急病殁
張兆聰：進取追小型科技股 微盟強勢可吼
張兆聰：進取追小型科技股 微盟強勢可吼
美元定存高息精選
美元定存高息精選
植耀輝：中海外待回調始小注
植耀輝：中海外待回調始小注
葉創成：內地龍頭企業赴港上市 利恒指牛市
葉創成：內地龍頭企業赴港上市 利恒指牛市
技術取勝：百勝反彈料290元有阻力
技術取勝：百勝反彈料290元有阻力
盧駿匡：港股超買 下周或調整
盧駿匡：港股超買 下周或調整
萬科總裁爆料：王石棄千萬退休金
萬科總裁爆料：王石棄千萬退休金
黑池班主涉內幕交易 證監展開刑事法律程序
黑池班主涉內幕交易 證監展開刑事法律程序
劉思明：恒指升勢視乎科網金融股表現
劉思明：恒指升勢視乎科網金融股表現
周顯：愈有知識 愈會沉迷
周顯：愈有知識 愈會沉迷
譚新強：AGI的夢想是「造神」!
譚新強：AGI的夢想是「造神」!
湯文亮：未能雪中送炭 也不落井下石
湯文亮：未能雪中送炭 也不落井下石
人口增空置率降 推動新西蘭樓價
人口增空置率降 推動新西蘭樓價
啟德柏蔚森第1期291伙 最快本季推 分3期發展共1305伙 主打兩房戶
啟德柏蔚森第1期291伙 最快本季推 分3期發展共1305伙 主打兩房戶
峻譽‧渣甸山示範單位 今起可預約參觀
峻譽‧渣甸山示範單位 今起可預約參觀
林建岳家族2.2億沽MAY TOWER複式破紀錄
林建岳家族2.2億沽MAY TOWER複式破紀錄
理文系家族1.3億購劉軍海防道舖
理文系家族1.3億購劉軍海防道舖