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經濟

香港地產

啟德柏蔚森第1期291伙 最快本季推 分3期發展共1305伙 主打兩房戶

【明報專訊】自樓市2月底「撤辣」後，不少發展商加快推售新盤步伐，但新世界（0017）今年至今暫未有大型新盤推出。踏入5月，新世界終有新動向，與遠展（0035）合作的啟德跑道區項目，昨正式命名為柏蔚森，為銷售步伐展開第一步，率先推出柏蔚森I涉291伙，並有望最快本季推出。至於新盤毗鄰的另一項目、由會德豐牽頭的MIAMI QUAY，亦正部署以現樓形式銷售。

明報記者 江俊洋

柏蔚森分3期發展，分別提供291、750及264伙，第1期去年3月申請預售，第2及3期亦於去年5月申請預售。去年12月，3個期數獲批預售。新世界發展營業及市務（特別項目）總經理何家欣表示，柏蔚森坐落於啟德跑道區前端位置，涵蓋1至3房單位，並主打兩房戶型，相信會較受市場歡迎；目前計劃先推出柏蔚森I，樓花期長約15個月，現正準備樓書，料最快本季登場。對於美國聯儲局維持利率不變，遠展營業及市務總經理陳富強認為，美國息口已見頂，下半年樓市勢將平穩向好，有利項目銷售。

去年12月項目已獲批預售

資料顯示，柏蔚森位於啟德第4B區4號住宅官地，可建樓面約57.47萬方呎，位置靠近郵輪碼頭，地皮曾兩度易手，最早由高銀等2018年11月89.07億元投得，每方呎樓面地價1.55萬元，其後高銀財困，2020年7月以70.4億元售予內地商人陳壯榮等持有的離岸公司，作價較當年中標價下跌兩成，而內房佳兆業（1638）則於2021年3月入股上述地皮。事隔約8個月，地皮再次轉手，遠展伙拍新世界於2021年11月以79.5億元向陳壯榮及佳兆業購入上述地皮，每方呎樓面地價約1.38萬元，較2018年低逾一成。

地皮兩度易手 新世界等兩年半前承接

柏蔚森I展開銷售步伐之際，同區MIAMI QUAY亦以現樓姿態登場，發展商預告積極部署現樓推售，項目2022年9月以樓花形式推售，首批130伙，折實均呎22,452元，至今累售約50伙。跑道區繼續有其他新盤成交，中海外（0688）維港1號再沽兩伙，包括第1B座27樓H室，實用598方呎3房間隔，以1371.7萬元成交，呎價2.29萬元。

資策（0497）佐敦新盤高臨今以價單形式首輪開售104伙，項目7日累收逾3000票，超額27倍，另招標推售的6伙，於同日下午2時起開標。鷹君（0041）及港鐵（0066）合作的何文田朗賢峯第IIB期，周六次輪銷售248伙，截收逾9000票（大部分為「復活票」，即早前曾入票樓盤的向隅客），超額約35倍。

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