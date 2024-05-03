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經濟
2024年5月3日星期五
股市最前線
港首季GDP初值升2.7% 遠勝預期 私人開支增長5季最慢 政府：消費模式變或成挑戰
科技股發威 恒指大升444點重上萬八
大行升目標價 匯控見5年高
數據理想車股大升 蔚來飈兩成
渣打首季稅前溢利升25% 勝預期 刺激股價漲6%
鮑威爾：有信心通脹達標 須更長時間 分析：未來數月港美息差擴 吸引套戥推升港息
鮑威爾：下次利率變動不太可能是加息
大家樂盈喜 今財年盈利料升近兩倍
美高梅中國首季EBITDA增77% 歷史新高
星展首季多賺15%創新高
日央行疑再干預 圓匯昨晨急升3%
美首季勞工成本飈4.7% 1年來最大升幅
波音再有「吹哨人」死亡 供應商前員工急病殁
張兆聰：進取追小型科技股 微盟強勢可吼
美元定存高息精選
植耀輝：中海外待回調始小注
葉創成：內地龍頭企業赴港上市 利恒指牛市
技術取勝：百勝反彈料290元有阻力
盧駿匡：港股超買 下周或調整
萬科總裁爆料：王石棄千萬退休金
黑池班主涉內幕交易 證監展開刑事法律程序
劉思明：恒指升勢視乎科網金融股表現
周顯：愈有知識 愈會沉迷
譚新強：AGI的夢想是「造神」!
湯文亮：未能雪中送炭 也不落井下石
人口增空置率降 推動新西蘭樓價
啟德柏蔚森第1期291伙 最快本季推 分3期發展共1305伙 主打兩房戶
峻譽‧渣甸山示範單位 今起可預約參觀
林建岳家族2.2億沽MAY TOWER複式破紀錄
新地粉嶺北換地 料每呎補價2000元
理文系家族1.3億購劉軍海防道舖
美元定存高息精選
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【明報專訊】（請看附圖）
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港首季GDP初值升2.7% 遠勝預期 私人開支增長5季最慢 政府：消費模式變或成挑戰
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