葉創成：內地龍頭企業赴港上市 利恒指牛市

景順中國內地及香港地區首席投資總監馬磊在《Money Monday》第443期（上月8日出版）封面故事表示，市場高度關注3月中國經濟數據能否延續1月及2月向好的趨勢，若持續的話，他估計中國內地及香港股市均可以看高一線。目前回看，受惠上述數據理想，港股近日走勢強勁，可見馬磊測市準確。

赴港上市後料染藍 恒指盈利增長提速

值得注意的是馬磊當時亦提到，未來10年投資中國股市，應該留意再全球化（Reglobalization）此投資主題，指中國企業到海外投資（China's companies go overseas）或俗稱「出海」，在世界多個國家或城市經營業務，過程中會面對不同的要求及監管，從而提升本身的實力，一旦成功的話可望晉升為跨國企業（multinational corporations），即使失敗也好，過程中也可汲取經驗，從而改善本土市場的營運能力。

筆者認為，具備「出海」潛力的，不少均屬現時在A股上市的內地行業龍頭企業，隨着這些企業日後赴港上市，料可晉身藍籌、成為恒指成分股，他們日後成功「出海」帶來可觀盈利增長，恒指亦可望拾級而上，擺脫1997年回歸以來「有波幅、無升幅」的困境。雖然實現上述願景，料需要10年或更長的時間，過程之中亦充滿挑戰，但作為以強積金月供恒指基金的港股長期投資者，筆者對此寄予厚望。

《從今以後》值回票價 日後多看香港電影

另外，筆者本周曾與在柏林影展奪泰迪熊獎的《從今以後》導演楊曜愷會面，了解到香港電影業界近年如何在艱難市場環境下力爭佳績。筆者看了《從今以後》覺得值回票價，日後也會看更多香港電影，原因是瑞聯銀行集團首席策略師韋立民（Norman Villamin）在《Money Monday》第445期（上月22日出版）封面故事指中國可以參考韓國近年成功發展文化娛樂產業的經驗，而筆者認為要實現此願景，除了多看《明報》外，亦可多看香港電影。

[葉創成 創富倉]