美高梅中國首季EBITDA增77% 歷史新高

該集團的股價昨日收報13.92元，升4.8%。

摩根士丹利的報告指出，美高梅中國的季度業績表現再度好過預期，料對向上修訂盈利預測有正面效果，並形容該股旗下澳門美高梅及美獅美高梅的EBITDA增幅，跑贏威尼斯人及澳門金沙；貴賓博彩表現亦跑贏同業。

市場份額達17% 同創新高

美高梅中國表示，於3月底總流動資金為約有169億元，隨着市場顯著復蘇，令收益於2023年錄得大幅增長。因此其於3月宣布取消與母公司美高梅國際早前訂立融通協議項下全數未動用的7.5億美元承諾金額。總裁及執行董事馮小峰表示，集團的出色表現印證他們深明顧客需求，恢復派息顯示他們對澳門和美高梅中國的未來充滿信心。

美高梅中國董事長Bill Hornbuckle表示，集團計劃在澳門美高梅及美獅美高梅分別增加別墅及套房，並且已經找來中國名導演張藝謀策劃表演秀，於澳門美高梅亦正興建一世界級博物館。