鮑威爾：下次利率變動不太可能是加息

據芝商所FedWatch工具，期貨市場昨晚預期今年美國減息兩次機會率，較周三議息結果公布前回升7.48個百分點至31.4%，貼近只減一次的38.8%，預期全年不減息的機會率則降10.16個百分點至17%（見表）。

相對3月議息聲明，聯儲局在5月確認「近月通脹降至當局2%目標，缺乏更多進展」，就業和通脹之間的風險，則由「正在移向平衡」改為「去年已經移至平衡的方向」。鮑威爾仍然未有在記者會說明減息時間，指出現時通脹仍然太高，未能保證通脹降溫有更多進展，利率路徑仍然不明朗。

貝萊德：當地通脹難降 首次減息或9月以後

貝萊德認為，美國不少通脹數據遠高於聯儲局2%目標，例如最近3個月的服務業年化通脹為6.8%，相當難以降低，當局有能力維持限制性利率以降低通脹。貝萊德認為首次減息，要到9月或12月，甚至延至更遲時間，不過當局亦有意識高息對經濟造成壓力，會為減息提供空間。匯豐將今年減息預測，由0.75厘大幅下修至只在9月減息0.25厘，因為年初以來美國經濟表現強韌，核心通脹相當黏性，至明年則減息0.75厘，不過該行指出今年減息預期有高度不確定性。

許長泰：市場傾向將減息 對風險資產有支持

摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰預期，今年美國將減息1至2次。對投資者而言，只要聯儲局仍然傾向在某階段減息，加上美國勞工市場旺盛支持消費增長，會繼續為風險資產帶來支持。債券方面，市場近日已就只減息一次預期，大幅地重新定價，現價已在合理水平。