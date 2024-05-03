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經濟

鮑威爾：下次利率變動不太可能是加息

【明報專訊】今年以來美國通脹降速度較去年停滯，令市場的偏鴿氣氛已消失，近期甚至有聯儲局官員提出再加息的可能。不過主席鮑威爾在議息後記者會表示，下次利率變動不太可能是加息，現時見不到有力證據，顯示現時利率政策沒有足夠緊縮力度，將通脹降至2%。其言論即時刺激美股反彈。分析認為，鮑威爾承認通脹降溫缺乏進展已在預期，沒有轉向更為鷹派紓緩市場憂慮，只要聯儲局仍然傾向將減息，會繼續對股票等風險資產帶來支持。

據芝商所FedWatch工具，期貨市場昨晚預期今年美國減息兩次機會率，較周三議息結果公布前回升7.48個百分點至31.4%，貼近只減一次的38.8%，預期全年不減息的機會率則降10.16個百分點至17%（見表）。

相對3月議息聲明，聯儲局在5月確認「近月通脹降至當局2%目標，缺乏更多進展」，就業和通脹之間的風險，則由「正在移向平衡」改為「去年已經移至平衡的方向」。鮑威爾仍然未有在記者會說明減息時間，指出現時通脹仍然太高，未能保證通脹降溫有更多進展，利率路徑仍然不明朗。

貝萊德：當地通脹難降 首次減息或9月以後

貝萊德認為，美國不少通脹數據遠高於聯儲局2%目標，例如最近3個月的服務業年化通脹為6.8%，相當難以降低，當局有能力維持限制性利率以降低通脹。貝萊德認為首次減息，要到9月或12月，甚至延至更遲時間，不過當局亦有意識高息對經濟造成壓力，會為減息提供空間。匯豐將今年減息預測，由0.75厘大幅下修至只在9月減息0.25厘，因為年初以來美國經濟表現強韌，核心通脹相當黏性，至明年則減息0.75厘，不過該行指出今年減息預期有高度不確定性。

許長泰：市場傾向將減息 對風險資產有支持

摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰預期，今年美國將減息1至2次。對投資者而言，只要聯儲局仍然傾向在某階段減息，加上美國勞工市場旺盛支持消費增長，會繼續為風險資產帶來支持。債券方面，市場近日已就只減息一次預期，大幅地重新定價，現價已在合理水平。

相關字詞﹕美國通脹 減息預期 美國經濟 鮑威爾 減息 聯儲局

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