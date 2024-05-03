鮑威爾：有信心通脹達標 須更長時間 分析：未來數月港美息差擴 吸引套戥推升港息

明報記者 歐陽偉昉

近月美國通脹降溫未有進展，不過鮑威爾言論沒有轉向更鷹派（見另文），帶動美國債息下跌，與政策利率相關的2年期債息跌穿5厘，至昨夜8時半報4.939厘，10年期債息報4.61厘，較公布議息結果前跌約80點子（1厘等於100點子）。港息方面，1個月拆息升4.11點子，報4.3401厘，3個月拆息升4.49點子，報4.4736厘。

鮑言論沒轉鷹美債息跌 2年債息跌穿5厘

雖然近月美元拆息隨減息預期降溫靠穩，不過港元拆息近期偏弱，1個月拆息上周曾跌穿4厘，恒生銀行（0011）經濟研究部主管兼首席經濟師薛俊昇表示，去年亦曾出現港息大幅低於美息，不過未來數月美息保持不變，料港美息差擴大將吸引投資者套戥推升港息，加上股市、樓市近期恢復活躍，未來數月港元拆息會維持在較高水平。

至於最優惠利率，薛俊昇表示拆息回升收窄與P的差距，當聯儲局確認踏入減息周期，拆息要有較明顯回落，P才有下調空間，若美國今年減息少於3次，P下調機會較低。他預期下月當局會下調全年減息3次的預測，不過距年底仍有逾半年時間、通脹數據可以有很大變化，就如市場因最近兩個月數據，改變年初的偏鴿預期。

鮑威爾言論亦帶動美元下跌，美匯指數下跌0.7%，截至昨晚8時半報105.66，推動非美貨幣上升，離岸人民幣昨日曾高見7.217的逾一個月新高，昨晚報7.23，全日上升289點子（1元等於1萬點子）。港匯曾上試7.815的3個月高位，昨晚報7.8167，上升64點子。

美元跌 離岸人幣昨曾見逾4周高

聯儲局同時公布放緩縮減資產負債表，自6月起由每月950億美元降至600億美元，其中贖回國債上限由600億美元減少至250億美元，贖回按揭支持債券（MBS）上限維持在350億美元。鮑威爾強調此舉並非減少貨幣緊縮，而是確保縮表過程更順利達到最終目標水平，不會如上次縮表般引起市場混亂。

緩縮表步伐 6月起降至600億美元

削減縮表增加市場資金，有利債息下跌。巴克萊報告認為，削減縮表幅度多於市場預期，不過認為初步市場反應略為誇張，當局選擇更長的縮表時間，避免觸發銀行流動性問題風險。由於聯儲局會增加已到期國債的再投資，預期美國財政部下半年會減發票據至2650億美元。該行估計，縮表會在12月完成，資產負債表料降至6.8萬億美元，預料本月議息會議紀錄將透露更多有關縮表最終目標水平的資訊。