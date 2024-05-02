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經濟

香港地產

德祥2.6億沽美銀全層 帳賺1.5倍

【明報專訊】核心商業區甲級商廈價錢持續下跌，剌激投資者出動尋寶；德祥地產（0199）公布，以2.6億元沽出金鐘美國銀行中心30樓全層和4個車位，以商業單位全層面積13,880方呎計、呎價約1.87萬元；德祥將售後租回一年，月租65萬元，並有一年續租權，即買家可享回報約3厘。

公告並稱，新買家為Mexfair Limited，是上市之物業發展商的全資附屬公司，主要業務為投資控股；翻查資料，該公司登記地址為尖沙咀中心12樓，即為信置（0083）辦公室地址，不排除由信置或相關人士購入。

不排除買家為信置相關人士

德祥指出，出售物業後所得款項，會用作償還集團銀行貸款。資料顯示，德祥地產於2004年11月以1.02億元購入有關物業，持貨逾19年，帳面獲利逾1.57億元或1.5倍。

值得留意是，早前市場有消息指出，信置主席黃志祥兒子黃永光或有關人士，以約2.5億元購入美國銀行中心23樓全層、連3個車位，呎價約1.8萬元，若上述消息屬實，即黃永光等相關人士，先後斥資逾5.1億元購入美國銀行中心不同樓層。

寶聲放售灣仔地舖 叫價4500萬

另一方面，中原（工商舖）獲委託出售灣仔謝斐道340至348號地下A至D號舖；中原（工商舖）高級分區營業董事黃新宇表示，上述商舖面積約2075方呎，業主意向價約4500萬元，意向呎價約2.16萬元，並將以交吉形式交易；資料顯示，上述物業由陳樹渠家族旗下的寶聲集團持有。

此外，資料顯示，由復星國際（0656）等發展、屹立逾半個世紀的西貢清水灣邵氏片場項目，早前完成補地價手續，涉金額為21.8億元，以總樓面約128萬方呎計，每方呎樓面補價1703元，預計將提供700餘伙。

復星21.8億完成邵氏片場地皮補價

資料顯示，上述項目採用「寓保育於發展」概念，整個計劃分為3個區域，A區為住宅發展，擬建37幢2至11層高住宅大廈，提供749伙；B區屬商業樓面，涉21.5萬方呎，將原址保留邵氏行政大樓片倉及配音室，邵氏大樓將作商業及酒店用途，提供183間房間；C區為宿舍，將翻新過去一眾影星和導演，曾在片場內居住的3幢住宿大樓及守衛室。

相關字詞﹕邵氏片場 復星國際 中原(工商舖) 黃永光 信置 德祥地產

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