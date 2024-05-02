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經濟

香港地產

內地客五一入市豪宅活躍 ST. GEORGE'S 3房6380萬沽 長實盤屢錄成交

【明報專訊】昨日為五一勞動節，本港和內地均是假期，儘管本港天氣不穩定，但一手豪宅連錄成交，不乏內地客及非本港永久居民入市；信置（0083）旗下何文田ST. GEORGE'S MANSIONS ，最新以6380萬元售出1伙3房戶，據悉買家為內地客；長實（1113）沙田麗坪路九肚名日‧九肚山，有內地客專程由深圳來港，斥資逾1622萬元購入4房戶，之後即日返回內地。

明報記者 林可為

內地五一黃金周長假期昨開始，大批內地旅客來港旅遊之餘，個別更在香港買樓；雖然勞動節假期，新盤市場以銷售餘貨為主，但不乏大額成交，其中信置何文田嘉道理道ST. GEORGE'S MANSIONS，招標售出第3座2樓B室，實用面積1840方呎3房雙套戶，成交價6380萬元、實呎3.46萬元，代理消息指買家為內地客。項目2020年8月開售至今累沽46伙、總套現額逾50億元。

公司客4773萬購澐璟海景3房

至於近日內地睇樓客人數持續上升，華潤置地（海外）及保利（0119）合作的啟德跑道區澐璟，昨日新售出第8座16樓A室，實用面積1525方呎3房戶連私家升降機大堂、望維港海景，成交價4773.25萬元、實呎3.13萬元，據悉買家為公司客；項目2022年底開售至今累沽235伙、套現逾92.45億元。

東鐵沿線新盤、港鐵（0066）樓盤亦受內地客垂青；長實營業部首席經理郭子威表示，沙田名日‧九肚山，錄內地買家專程從深圳過關來港，以1622.7萬元購入第2座低層實用面積1226方呎4房戶、實呎1.32萬元，於認購單位後即日返回內地。他續稱，買家亦包括本地專業人士或大學教授。

名日‧九肚山單日沽7伙 吸金1.29億

名日‧九肚山昨日新一輪推出15伙，均為實用面積1226方呎4房雙套戶，其中9伙以價單發售，全日售約7伙、吸金1.29億元；另6伙今天起招標。長實日前修訂名日‧九肚山價單，以第2座3樓C室為例，新價單定價1909.1萬元，以最高折扣15%計，折實價1622.7萬元、實呎1.32萬元，較更新前折實價2503.3萬元，新折實價平約35%。長實並加推5伙4房戶，周日（5月5日）起以價單形式發售。

長實同系黃竹坑港島南岸Blue Coast，新近亦透過招標以3820.6萬元、實呎3.02萬元，售出第1A座30樓、實用面積1263方呎A室4房戶，據悉買家為內地客。

港島方面，恒地（0012）西半山羅便臣道帝滙豪庭，新近售出的15樓B室，實用面積1023方呎兩房連儲物房間隔，成交價3321.8萬元、實呎3.24萬元，代理消息指買家屬非永久居民。

YOHO Hub II現樓錄5000人次參觀

至於市場焦點新盤、新地（0016）元朗現樓The YOHO Hub ll，日前以折實均呎1.43萬元首推188伙，較The YOHO Hub B期2021年12月首批206伙折實均呎1.98萬元低約28%，昨日對外開放第8座現樓示範單位，錄約5000參觀人次，反應不俗；項目明日正式收票，新地副董事總經理雷霆形容，是次開價屬「隨行就市價」。

相關字詞﹕The YOHO Hub ll 帝滙豪庭 Blue Coast 名日‧九肚山 St. George's Mansions

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