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經濟
2024年5月2日星期四
劉思明 數據尋寶
投資策略
小經紀利息收入增 去年虧轉盈 主業收入續跌 業界：中小券商財務今年難改善
小米SU7累積訂單達8.8萬輛
美元議息公布前續強勢 日圓跌回158
北京13年來首寬限購 中指院：意義重大
Tesla關超級充電器部門 裁500人
雲業務帶動 亞馬遜首季多賺2.3倍
藍十字：品牌着重性價比 保險產品設計靈活 攻年輕客
匯豐環球私銀：助客戶資產融資 獲更高回報
味千多元化品牌 應對港人北上消費潮
張兆聰：中遠海運港口可小注一試
英鎊定存高息精選
技術取勝：波司登10天線不宜失
劉思明：港股表現還看美議息結果
周顯：揭露「魔法」 賺多蝕少
湯文亮：今年5月不會窮
內地客五一入市豪宅活躍 ST. GEORGE'S 3房6380萬沽 長實盤屢錄成交
4月整體物業註冊料撲萬宗
德祥2.6億沽美銀全層 帳賺1.5倍
緹山首錄二手成交 洋房料1.4億沽兩年蝕23%
環角道洋房月租逾10萬 呎租44元
劉思明：港股表現還看美議息結果
【明報專訊】港股今明兩天缺乏北水未必有太大影響，反而聯儲局議息結果及美股表現或左右港股表現。低殘股成為近期主角，但基本面依然偏好製造業及出口股多於內需消費服務。
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財經專欄
劉思明
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