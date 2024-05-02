藍十字：品牌着重性價比 保險產品設計靈活 攻年輕客

明報記者 歐陽偉昉

電子化、高性價比也是虛擬保險主打賣點，對於藍十字在客戶印象會否相對不及對手突出，謝佩蘭認為首要產品能做到具性價比、剛好足夠需求，電子化非虛擬保險才能做到，例如他們是本港首家在索償應用區塊鏈技術的險企。她認為藍十字已有50年歷史，在醫療和一般保險產品有其品牌效應，該行去年與迪士尼樂園合作，在魔雪奇幻之旅滲入寵物、家居及旅遊保險等產品元素，讓遊客感受保障如何滲透到日常生活。

藍十字早前推出新自願醫保計劃，保障主要覆蓋普通病房，年輕客戶可選擇較高自付額降低保費，到達指定年齡或出現子女誕生等特定人生重要事件時選擇減少或免除自付費。醫保以外，該行亦推出以一單多保產品，客戶可按需選擇家居、家傭、旅遊、個人意外等保障，方便統一各項保障續保日期，而客戶出現新保障需要亦可增加受保選項。

一單多保產品 可統一各項保障續保日期

藍十字經營一般保險業務，包括多個險種，個人業務包括家居、家傭、裝修、意外等，企業有團體醫療、商業保險。謝佩蘭指相當重視交叉銷售，增加每個客戶持有產品的數目，並為客戶有需要時提供升級保障的選擇，目前30多歲年輕客群平均持有多於一張保單。今年首季一般保險投保最多的年齡層為31至35歲，較去年36至40歲更年輕。

謝佩蘭：獲客戶數據助交叉銷售

獲得客戶數據進行分析，以推介最具相關度產品，對交叉銷售相當重要，謝佩蘭認為最能帶動客戶入門，日後購買其他產品是旅遊保險，雖然產品並非帶來最多客戶數據，但可為客戶提供良好體驗。另外，家居和家傭保險產品亦是重要入門產品，因為產品保障客戶日常可見的項目。

藍十字一般保險產品除了原有的東亞銀行（0023）銀保渠道分銷，約一年前增加友邦財務策劃顧問作分銷，謝佩蘭指友邦代理有龐大客戶群，銷售壽險同時可幫助交叉銷售藍十字產品。友邦香港營業團隊，佔去年藍十字個人保險業務銷售10%，銀行及其他渠道佔20%，藍十字自有代理及經紀佔40%，直銷及數碼平台佔30%。