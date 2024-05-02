Tesla關超級充電器部門 裁500人

據Tesla早前公布的季度業績，今年第一季公司營收按年跌近一成，是自2020年初以來首次季度倒退，突顯了精簡架構的迫切性。行政總裁馬斯克上月宣布裁減員工總數一成以上，即超過1.4萬個工作崗位以縮減開支。

馬斯克周一發出的內部通告顯示，超級充電器團隊負責人Rebecca Tinucci和新產品負責人Daniel Ho將與整個團隊離職，總共約500人。此次裁員涉及Tesla目前具有競爭優勢的部門，不免引起外界高度關注。Tesla研發的北美充電標準（NACS），透過開放合作的方式吸引了眾多品牌相繼加入聯盟，Tesla因此獲得美國聯邦政府巨額補貼，合作方包括福特、通用、豐田、平治、福士（VW）和斯泰蘭蒂斯集團（Stellantis）均放棄自主研發而改為加入Tesla陣營。整個超級充電器團隊被裁，不免使合作方擔心會拖慢充電器網絡的發展計劃。

對此，馬斯克周二在一條推文中稱，Tesla仍計劃發展超級充電網絡，只是新建地點的速度會放慢，同時會更加關注100%時間正常運行和擴展現有位置。