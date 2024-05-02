明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

北京13年來首寬限購 中指院：意義重大

【明報專訊】一線城市北京周二發布《關於優化調整本市住房限購政策的通知》，允許兩套住房的京籍家庭在五環外新購買1套商品住房，包括新建商品住房和二手住房等後，中國指數研究院表示，今次是執行了13年的限購政策得到優化，意義重大；北京五環外新房成交套數佔比約八成，新政有望釋放購房需求。

中指院表示，本次政策明確提出在執行現有住房限購政策的基礎上，允許在五環外新購買1套商品住房，包括新建商品住房和二手住房，意味着2011年起執行的限購政策得到了首次優化調整，釋放了更加積極信號。

在房地產市場供求關係已經發生重大變化的當下，北京本次優化限購政策是落實因城施策、因區施策、精準施策，充分發揮調控自主權的重要體現。

首4月百大房企銷售額跌48%

該院又指出，未來北京因應不同人群、不同面積段、不同區域的限購政策仍有優化措施，同時降低首付比例、降低房貸利率、降低交易稅費等方面也具備優化空間。

另中指院公布，2024年1至4月百大房企銷售總額近1.25萬億元（人民幣，下同），較2023年1至4月2.39萬億元，按年跌47.9%。

短期來看，該院預計核心城市需求端限購限貸等政策將進一步優化調整，優化限購政策、降低首付比例、降低房貸利率、降低交易稅費等均具備空間。與此同時，「保交付」力度有望延續，以保障購房人合法權益，緩解居民對於期房的交付擔憂，穩定市場預期。另外，統籌消化存量房產和優化增量住房的具體政策有望逐步落實。在外部環境進一步優化下，房企銷售將有所改善。

相關字詞﹕因城施策 限購 商品房 內地樓市 中國指數研究院

上 / 下一篇新聞