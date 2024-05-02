明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

小米SU7累積訂單達8.8萬輛

【明報專訊】電動汽車企業陸續公布4月份銷售數據，新加入戰團的小米（1810）昨日公布，Xiaomi SU7系列截至2024年4月30日已收到88,063份確認訂單，自2024年4月3日首次交付起已交付7058輛Xiaomi SU7系列汽車。

小米董事長雷軍在微博發文表示，首月交付成績，真正做到「上市即交付、交付即上量」，又強調正全力擴充產能、加速交付，確保完成今年交付10萬台的任務。

比亞迪4月銷量按年增49%

新能源車龍頭比亞迪（1211）公布，新能源汽車4月銷售量逾31.3萬輛，按年增48.96%﹔首四個月銷售量累計93.95萬輛，按年增23.24%。當中4月海外銷售新能源乘用車合計4.1萬輛。

各車企中以蔚來（9866）4月增長最強勁。公司昨公布，4月份交付1.56萬輛汽車，按年增長134.6%。有關交付包括8817輛高端智能電動SUV以及6803輛高端智能電動轎車。截至2024年4月30日，蔚來汽車累計交付量近49.53萬輛，按年升51.34%。4月25日發布的智能電動高端行政轎車2024款ET7，已於4月30日開始交付。

吉利（0175）公布，4月份總銷量為15.3267萬部汽車，按年增39%，首四個月銷量近62.9萬部，按年增47%。當中吉利主品牌的銷量逾11.8萬部，按年增長35%；極氪銷量約1.61萬部，按年增99%；領克銷量逾1.87萬部，按年增34%。

理想汽車（2015）亦公布，理想汽車4月份交付新車近2.58萬輛，按年增長0.4%。截至2024年4月30日，理想汽車累計交付近73.96萬輛，按年增長120.37%。截至2023年4月30日，理想汽車在全國已有302家零售中心，覆蓋全國123個城市；售後維修中心及授權鈑噴中心達318家，覆蓋222個城市。

上 / 下一篇新聞