小經紀利息收入增 去年虧轉盈 主業收入續跌 業界：中小券商財務今年難改善

根據證監會最新的證券業財務回顧報告，截至去年12月底止年度，證券交易商及提供證券保證金融資機構總數按年下跌2.3%至1406家。資產總值為1.33萬億元，按年下跌8.3%；其中，手頭現金及銀行存款下跌16.8%至5645億元。

相關機構總數減2.3%

資產總值按年跌8.3%

相關券商、機構的交易總額按年減少14%。來自證券交易的淨佣金收入按年下跌15%至171億元，但是利息收入總額增加73.5%至399.8億元，令總收入上升3.6%至2005.4億元。扣除間接成本及利息開支總額，淨盈利增加25%至285億元。

受惠利率上升

各組經紀利息收入顯著增

若按照聯交所參與者組別計，A組大經紀（市佔排名首14名），其交易額按年下跌12.7%，惟在利息收入急增近98%帶動下，淨盈利增近24%（見表）；至於B組經紀（市佔第15至65名），其交易量按年跌逾14%，利息收入和淨盈利分別增加83.3%和22.9%；數百名C組小經紀合共交易額跌6.9%，來自證券交易的淨佣金收入下跌一成，但因利息收入增加32%，全年扭虧轉賺10.6億元，前年虧損41.7億元。

上市公司老闆押倉

留意相關利息能否全數收回

證券及期貨專業總會會長陳志華表示，不少券商去年裁員、減薪、縮減分行等，大大降低成本。至於利息收入大幅增加，除了利率上升因素外，上市公司老闆押倉、孖展客等活動，亦令券商利息收入增加，因相關利息收入會先入帳，但要留意有關利息最終未必一定能全數收回，故仍需留意下年度券商有否因此撇帳。展望今年，在高息環境下，投資者不願借錢投資，加上地緣政治複雜，及欠缺歐美資金入市等，中小券商財務狀况仍不會有很大改善。

明報記者