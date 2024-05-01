十大屋苑4月176宗跌五成 6屋苑呎價彈最多5%

中原地產副區域營業經理伍錦基表示，3月份二手市場已消化大批筍盤，加上4月多個一手盤訂價亦相當吸引，搶去市場焦點，二手交投明顯放緩，沙田第一城4月共錄約12宗二手成交，較上月錄53宗下跌約77.4%，平均實呎13,057元水平，按月錄約4%跌幅，估計本月市場持續以一手主導，二手則平穩發展。

一城嘉湖上月交投跌近八成

同屬新界上車屋苑的嘉湖山莊，中原副區域營業董事伍耀祖表示，屋苑4月錄18宗成交，較3月大跌76%，平均實呎8411元，按月亦跌2.4%。

伍耀祖又稱，由於元朗站新盤價錢具競爭力，相信區內二手短期內將會冰封。不過，值得留意，十大屋苑中有6個上月平均成交呎價見回升，幅度由1.8%至4.9%，其中海怡半島上月錄得14宗二手成交，雖較3月少59%，但平均成交實呎就由13,570元升至14,232元，單月升幅為4.9%。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，新盤夾擊及「筍盤」耗盡下，二手市場回歸正常流通量，加上上月適逢復活節及清明節長假，並連續兩個周末天氣不穩，不少睇樓活動取消，皆拖慢4月二手交投，料五一黃金周後，樓市交投氣氛將轉活。

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，「撤辣」後市况好轉，放盤量上升，尤其「撤辣」後初期升勢更明顯。據美聯網站資料顯示，「撤辣」前放售盤約34,877個，「撤辣」後1個月升至36,512個，增加約4.7%；「撤辣」後第2個月數量增幅放緩，續升約1.4%至37,018個，而「撤辣」後首2個月累升約6.1%。