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經濟

香港地產

話你知：新地9年前93億奪標 每呎樓面地價6275元

【明報專訊】The YOHO Hub位處西鐵元朗站上蓋，發展藍圖早於2002年已批出，並在2005年獲城規會批建9座住宅物業，總樓面達173.13萬方呎，可建約2214伙。其後社會因對屏風樓問題愈來愈關注，經多番商議後規模一減再減，最終在2015年中項目正式招標時，只可建6幢住宅，提供約1876伙，招標條款亦限制七成單位的實用面積須不多於約538方呎。

B期去年入伙 累沽約445伙

項目最終由區內「大地主」新地（016）以大熱姿態擊敗另外5個財團投得，中標價高達93.2億元，較當時市場最高估值74億元高約26%，以總樓面約148.5萬方呎計，每方呎樓面地價約6275元，中標價刷新當時新界西北住宅地最高紀錄，每方呎樓面地價亦創新界西北分層項目用地新高。

至於The YOHO Hub第B期早於疫情期間、即2021年12月開售，該期提供1030伙，至今累售約445伙，已於去年入伙。至於現時推售的項目II期，亦已獲批滿意紙。

另外，去年落成的項目基座商場YOHO MIX，涉及樓面10.7萬方呎，設有冷氣行人天橋連接YOHO系列的多個期數及港鐵元朗站，令整個YOHO商場系列共涉約120萬方呎，新商場部分亦將於6月開幕。

相關字詞﹕元朗站 YOHO MIX 元點 The YOHO Hub

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