話你知：新地9年前93億奪標 每呎樓面地價6275元

B期去年入伙 累沽約445伙

項目最終由區內「大地主」新地（016）以大熱姿態擊敗另外5個財團投得，中標價高達93.2億元，較當時市場最高估值74億元高約26%，以總樓面約148.5萬方呎計，每方呎樓面地價約6275元，中標價刷新當時新界西北住宅地最高紀錄，每方呎樓面地價亦創新界西北分層項目用地新高。

至於The YOHO Hub第B期早於疫情期間、即2021年12月開售，該期提供1030伙，至今累售約445伙，已於去年入伙。至於現時推售的項目II期，亦已獲批滿意紙。

另外，去年落成的項目基座商場YOHO MIX，涉及樓面10.7萬方呎，設有冷氣行人天橋連接YOHO系列的多個期數及港鐵元朗站，令整個YOHO商場系列共涉約120萬方呎，新商場部分亦將於6月開幕。