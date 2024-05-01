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經濟

香港地產

YOHO Hub II折實均呎1.4萬 重返7年前 兩房683萬入場 代理：現樓低開勢冰封區內二手

【明報專訊】新地（0016）旗下元朗YOHO系列終推出最後一期，已屆現樓的The YOHO Hub ll昨日開價，首批188伙，折實均呎14,338元，較The YOHO Hub B期2021年12月首批206伙的折實均呎19,899元低約28%，並重返2017年同站GRAND YOHO 2期首批折實均呎約1.4萬元水平，且與去年3月開價的同區東頭工業區單幢新盤雨後首批68伙均呎14,491元相若。首批入場單位為兩房戶，折實價約683萬元，甚至比B期約2年半前的一房入場價更低。代理表示，定價已低於區內同系屋苑二手價，料將冰封區內二手交投。

明報記者 歐陽慧恩

新地副董事總經理雷霆形容，是次定價屬「隨行就市價」，考慮到位置與景觀的分別，並表示下半年美國聯儲局有望減息，加上中港融合推動經濟，料下半年樓價有上升動力。

新地代理總經理陳漢麟表示，項目將即日起開放8座現樓示範單位予公眾參觀，並於周五起正式收票，將視乎收票情况再決定加推。

新地雷霆：定價屬「隨行就市價」

事實上，The YOHO Hub II需經行人天橋前往元朗站，為鐵路沿線項目，8座單位的景觀亦料以樓景為主，部分單位或受青山公路車聲影響，反觀第B期則正正位於元朗站上蓋，景觀亦較開揚。提供939伙的The YOHO Hub II，首批單位均位於8座，實用面積由467方呎至905方呎，兩房佔71伙，三房佔117伙，最高折扣15.5%，折實價由682.92萬至1299.86萬元，折實呎價由13,008元至15,544元。

首批入場單位為8座3樓D室，實用467方呎，兩房間隔，均呎14,624元，對比第B期的首批入場單位1座6樓F室，實用325方呎，一房間隔，當時訂價778.6萬元，若採45天即供最高折扣12%，折實價為685.1萬元，呎價約2.1萬元，上述II期入場單位呎價，比B期入場單位呎價低約三成。至於三房入場單位為3樓C室，實用537方呎，三房兩廁間隔，採開放式廚房設計，折實777.56萬元，呎價14,480元。

低兩年半前B期首批折實均呎三成

參考同區二手屋苑新近成交呎價，目前Grand YOHO平均成交呎價約1.54萬元，樓齡約14年的YOHO Midtown平均呎價亦達約1.38萬元，美聯物業住宅部行政總裁布少明指出，該盤定價低於預期，並較同系Grand YOHO二手呎價低約一成，甚至比近期同系一手貨尾成交呎價低約兩成，料將冰封區內二手市場。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，多個鐵路盤連環推售，發展商低價開售可起震撼作用，估計首張價單將「一Q清袋」，由於內地買家近年擔心「爆雷」（即未能如期收樓），故較傾向購入現樓物業，而項目已獲滿意紙，料可吸引內地買家，估計內地客將佔三成。

相關字詞﹕樓價回調 樓市走勢 元朗站 一手新盤 The YOHO Hub II 新地(0016) 低價推盤

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