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經濟
國際金融

美首季薪酬升幅超預期 通脹憂慮增 美股早段挫

【明報專訊】美國第一季薪酬成本按季上漲1.2%，較去年第四季的0.9%升幅加快，高於市場預期，引發市場對通脹的擔憂，鞏固了美聯儲在較長時間維持較高利率的預期。對利率敏感的美國兩年期國債孳息率昨晚升穿5厘，美國10年期國債孳息率在4.66厘左右徘徊。美股三大指數早段下滑，道指跌逾300點，納指跌近1%。

IMF上調亞洲經濟增長預測至4.5%

國際貨幣基金組織（IMF）提高亞洲今年的經濟增長預測，對中國和印度的前景更趨樂觀。IMF指出，由於通脹迅速回落，為寬鬆貨幣政策創造空間，亞洲經濟正邁向「軟着陸」，不過未來兩年的增長步伐將會較慢。

IMF將今年亞洲經濟增長預測上調至4.5%，較去年10月的預估高出0.3個百分點。此次修正反映中國和印度的增長，為亞洲帶來推動作用。IMF指出，中國在去年10月和今年3月頒布的財政刺激措施，有助緩和製造業活動下滑及服務業低迷的影響。IMF將中國今年經濟增長預測上修至4.6%，較上次預測上調0.4個百分點。由於中國第一季GDP按年增幅達5.3%勝於預期，IMF表示中國的增長預測可能會再次上調。IMF又形容，印度的公共投資仍是重要的增長動力，使印度成為全球增長最快的主要經濟體。不過IMF認同，美國維持高利率可能為新興市場帶來嚴重問題。

歐元區首季GDP按季增0.3%

反映去年溫和衰退後復蘇

昨公布的數據顯示，歐元區4個最大經濟體——德國、法國、意大利、西班牙的第一季GDP初值，按季增長至少0.2%，表現勝於預期。歐元區整體第一季GDP按季增長0.3%，是2022年第三季以來最高的增長，反映歐元區去年經歷溫和衰退後正在復蘇。

歐元區4月通脹率按年升2.4%，與3月持平，符合預期。通脹趨於穩定令市場繼續押注歐洲央行於6月啟動減息，提振歐元區經濟。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕復蘇 歐元區 軟着陸 印度 中國 國際貨幣基金組織（IMF） 美股 債息 通脹 薪酬

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