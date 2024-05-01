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經濟

港營商指數回升 渣打：恢復樂觀「言之尚早」

【明報專訊】香港生產力促進局公布今年第二季「渣打香港中小企領先營商指數」調查結果。受惠於銷售及盈利前景改善，綜合營商指數上升3.6至47.3，回升至去年第四季水平，惟仍低於50中性水平線。渣打銀行（香港）大中華區高級經濟師劉健恆表示，指數上升反映本港經濟溫和復蘇，但距持續恢復樂觀仍「言之尚早」。

生產力局首席創新總監張梓昌展望第二季度，中小企營商氣氛漸見明朗，對本季生意額的信心趨向樂觀。期內五大分項指數中，除「招聘意向」輕微下跌0.7至51.3外，其他所有分項均錄得回升。「營業狀况」升7.2至47.4，升幅最明顯，「盈利表現」升6.3至43.4，「投資意向」升0.7至49.5，而經歷連續3季下跌的「環球經濟」亦於本季大升9.1至39.4。

從行業指數看，受惠於政策支持，資訊及通訊業、地產業、進出口貿易及批發業錄得首三名升幅，受累於內地旅客消費模式轉變及匯率利好港人外遊，住宿及膳食服務業成為跌幅最大的行業。

在受訪中小企業中，89%認為《財政預算案》中最少有一項提振措施能幫助改善整體經濟狀况，71%地產業表示樓市全面「撤辣」對公司有幫助，而53%住宿及膳食服務業表示加強推動旅遊發展和舉辦活動對公司有幫助。82%中小企表示希望政府提供支援，其中27%最需要科技支援及數碼轉型。

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