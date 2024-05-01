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經濟

港8虛銀續「見紅」 去年共蝕近30億

【明報專訊】8家虛擬銀行昨公布去年全年業績，8家虛銀續「見紅」，去年一共虧損近30億元，8家虛銀延績去年中期業績時的虧損趨勢，有3家虧損續按年擴大，其餘5家虛銀虧損均以錄得雙位數幅度按年收窄。當中虧損擴大的3家虛銀包括Mox Bank、天星銀行，以及平安壹賬通銀行。按虧損按年增幅計，平安壹賬通虧損按年擴大近兩成最顯著，該行去年虧損1.81億元（見表）。

Mox蝕7.4億 8家中蝕最多

按虧損規模計，Mox Bank以去年虧損按年增16.5%至7.37億元，為8家虛銀中虧損最多，惟該行淨利息收入按年飈2.8倍至4.34億元。Mox解釋，主要為由於Mox持續壯大其客戶群，同時投資科技和招攬人才以完善本銀行的產品和服務所致。該行去年經營支出按年升6.4%至7.38億元。

貸存比率方面，8家虛銀中以螞蟻銀行（香港）增長最為顯著，該行貸存比率由2022年的13.2%增至49.6%，按年大增36.4個百分點。螞蟻銀行（香港）行政總裁梁妍勛表示，去年中該行推出「先買後付」廣受歡迎，令貸款餘額按年增長近6倍，而旗下主打的的高息活期存款「餘額+」反應亦出奇熱烈。

淨利息收入方面，8家虛銀只得天星銀行及平安壹賬通銀行淨利息收入按年減少，分別跌32.4%及14.4%，其餘6家虛銀均錄得按年增長。

值得一提的是，8家虛銀中只得匯立銀行的總逾期貸款佔客戶貸款比率，於去年錄得按年跌幅，總逾期貸款佔客戶貸款比率為0.2%，較前一年的0.3%按年跌0.1個百分點；天星銀行的比率按年持平為0.21%。其餘6家其總逾期貸款比率均有上升趨勢，當中平安壹賬通銀行其總逾期貸款比率高達3.1%，較2022年的0.74%增2.36個百分點。

相關字詞﹕全年業績 逾期貸款 貸存比率 淨利息收入 螞蟻銀行（香港） 虧損 平安壹賬通 虛銀 Mox Bank 虛擬銀行

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