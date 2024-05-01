證監蔡鳳儀：虛擬資產不合所有投資者 6現貨ETF首日成交8765萬

明報記者 蕭嘉聰

蔡鳳儀指行業曾出現穩定幣崩盤、各種交易平台倒閉及欺詐等，令投資者蒙受重大損失；比特幣和以太幣價格曾一天內大跌四成、一年挫逾六成，因此虛擬資產並不適合所有投資者。

陳浩濂：OTC諮詢收70份回應

港交所行政總裁陳翊庭表示，ETF是投資者以低成本進行分散投資的重要工具，香港ETF市場已涵蓋不同幣種、地區及資產類別，虛幣ETF將進一步豐富產品線，吸引更多投資者參與。署理財經事務及庫務局長陳浩濂稱，場外交易平台（OTC）公眾諮詢期已經結束，共收到約70份回應，當局會盡快向立法會提交草案。

6隻虛擬貨幣現貨ETF昨日合計成交量為8765萬元，當中華夏比特幣（3042）首日成交達3720萬元最高。比特幣現貨ETF收市分別升1.5%至1.8%不等；以太幣ETF就下跌約0.4至0.7%（見表）。6隻ETF以嘉實國際旗下嘉實以太幣（3179）及嘉實比特幣（3439）費率最低，管理費為0.3%，且豁免首6個月費用；博時及HashKey兩隻虛幣現貨ETF管理費為0.6%，豁免4個月；華夏管理費為0.99%。

嘉實國際行政總裁兼首席投資官韓同利表示，市場反應非常熱烈，低費率並非想打「價格戰」或搶佔市佔率，而是希望與美國同業睇齊，代表香港與美國競爭加密貨幣中心地位。

比特幣現貨ETF收市升1.5%至1.8%

他又稱，現貨ETF在首次發行階段（IOP）有六成為「crypto native（加密貨幣原生社群）」，四成為現金投資者，相信產品上市後將有更多散戶認購，亦會有更多傳統基金進行配置。

HashKey Group首席營運官兼HashKey Exchange首席執行官翁曉奇表示，HashKey Exchange的託管資產規模由ETF發布前的22億元已增至周一（29日）33億元，相信未來將有大量資金繼續流入市場。他相信，ETF可吸引更多傳統投資者進入虛擬資產市場，一年後整體規模可達至美國市場的兩成，即100億美元左右，距離飽和仍有很長距離。