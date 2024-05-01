港3月貸款墊款按月升0.8% 結束11連跌

期內總貸款與墊款按月升0.8%至10.09萬億元；其中在港使用的貸款及境外使用的貸款分別按月上升0.8%及0.7%，惟按年分別跌3.6%及10.4%。同時，在港使用的貸款繼上季下跌0.1%後，在今年首季按季下跌1.2%。按經濟用途分析，首季跌幅主要由對金融公司的貸款，以及對批發及零售業的貸款所帶動。在港元存款上升之際，港元貸款卻未見明顯變動，令港元貸存比率由2月底的83.7%，下跌至3月底的83.2%。

港元CASA比率降至42.51%

另外，截至3月底港元存款按月升0.7%至7.63萬億元，按年跌0.4%。當中，活期存款按月跌1.5%至9319.51億元、按年跌17%；儲蓄存款按月跌1.3%至2.31萬億元、按年跌14%；定期存款錄得升幅，按月升2.2%至4.39萬億元、按年升14%。港元CASA比率由截至2月底的43.36%下降至42.51%，反映本地銀行資金成本壓力仍較高。3月底人民幣存款總計按月跌2%至9446.64億元人民幣；同期港元貨幣供應量M2及M3按月升0.6%、按年均下跌0.4%。