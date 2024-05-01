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經濟

港首季負資產增近三成至3.2萬宗

【明報專訊】金管局公布最新數據顯示，今年首季末負資產個案增至約3.2萬宗，較去年第四季末的約2.5萬宗增27.5%，同時季內負資產個案宗數，亦為2004年第一季末以來的季度新高（見圖）。金管局發言人表示，負資產個案主要涉及按揭成數較高的按揭貸款，如銀行職員的住屋按揭貸款，以及按揭保險計劃下的貸款，而數字為市場變化的結果，資產質素仍然良好，風險屬可控。

首季末負資產按揭涉及金額約1653億元，較去年第四季末的約1312億元，按季增340億元。負資產按揭宗數佔整體按揭宗數比例增至5.47%，佔未償還按揭金額比例更增至8.91%。

負資產住宅按揭貸款宗數上升，主要由於住宅樓價於去年第四季下跌5.4%後，再於今年首兩個月再跌2.8%所致。即使3月住宅樓價回升1.1%，最新的負資產宗數尚未完全反映3月樓價的變化。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，雖然負資產數字高企，但不代表業主無力供款，過往十多年來本港業主還款能力一直處於穩健水平。但他提醒有意置業者仍要衡量自身經濟及供款能力，謹記按時供款及預留至少半年的後備資金。

3月新申請按揭增七成

金管局發言人強調，3月底數字顯示，整體按揭貸款拖欠比率只有0.09%，負資產個案的拖欠比率更只有0.06%，反映絕大部分按揭貸款的借款人都能如期還款，銀行按揭業務風險可控。

雖然負資產個案宗數上升，但最新數字顯示新申請按揭宗數已有顯著增長的勢頭。據金管局最新住宅按揭統計，今年3月新申請按揭宗數按月大增七成，升至8622宗。月內新批按揭宗數按月升11.6%至4369宗，新取用按揭宗數增加4.2%至2611宗。相對綜合2024年首季數字，新批按揭錄13,154宗，按年減少四成。期內新取用按揭錄8519宗，按年減少23%。

中原按揭董事總經理王美鳳表示，樓巿「撤辣」效果立竿見影，推動3月份按揭數字全線回升，2月底樓市「撤辣」後一二手交投量由極低位急彈，3月份一手交投急升約18倍，二手交投量亦超過兩倍，遂即時推高按揭申請量在短時間內急增。她續稱，首季按揭貸款數字主要受「撤辣」前仍偏淡市况影響，政府2月底在財政預算案落實為樓市「撤辣」，釋放來自不同需求的購買力，料未來新批及新取用按揭貸款會進一步增加。

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