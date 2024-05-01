明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

祈耀年將退任CEO 繼任程序擬下半年完成

【明報專訊】匯控（0005）昨公布，祈耀年即將退任行政總裁，出乎市場預期，他將留任至繼任人履職。祈耀年指匯控過去5年經轉型後，已為下一階段發展和增長建立強勁的基礎，認為現時是合適時間退下，在個人與事業生活之間作出平衡。至於下任人選，主席杜嘉祺指公司剛開始繼任程序，會從內部和外部考慮人選，目標在今年下半年完成委任。

2019年8月，時任環球工商金融行政總裁祈耀年接替就任不足一年半的范寧，至2020年3月正式獲委任為行政總裁，同年他定出3年重組計劃，削減投放資本於表現欠佳業務，任內出售法國、美國零售銀行等業務，將資源集中財富管理業務和亞洲市場，精簡集團架構。

稱盈利新高為任內最大成就

不過匯控及後面對新冠疫情，環球央行減息亦打擊淨息差，英倫銀行更要求匯控取消已宣派的2019年末期股息，並暫停派息至2021年2月，被本港小股東挑戰，加上地緣政治升溫，多個不利因素拖累匯控股價於2020年9月曾跌穿28元的2009年供股價。至2022年環球央行大手加息對抗通脹，擴闊銀行淨息差，推動匯控去年錄得歷來最高稅前盈利，全年派息創2008年以來新高，祈耀年指是其任內最大成就，證明過去5年轉型成功；退任後，他表示不會留在匯控擔任任何職務，計劃日後擔任非行政職位、顧問等工作。

截至昨日收市，匯控股價較祈耀年在2019年8月上任時升9.84%，連同派息總回報逾36%，資深投資者曾淵滄認為祈耀年任內表現不錯，撤出當地業務規模小、盈利能力差的業務，專注其擅長的財富管理和國際網絡業務。

上 / 下一篇新聞