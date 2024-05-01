祈耀年將退任CEO 繼任程序擬下半年完成

2019年8月，時任環球工商金融行政總裁祈耀年接替就任不足一年半的范寧，至2020年3月正式獲委任為行政總裁，同年他定出3年重組計劃，削減投放資本於表現欠佳業務，任內出售法國、美國零售銀行等業務，將資源集中財富管理業務和亞洲市場，精簡集團架構。

稱盈利新高為任內最大成就

不過匯控及後面對新冠疫情，環球央行減息亦打擊淨息差，英倫銀行更要求匯控取消已宣派的2019年末期股息，並暫停派息至2021年2月，被本港小股東挑戰，加上地緣政治升溫，多個不利因素拖累匯控股價於2020年9月曾跌穿28元的2009年供股價。至2022年環球央行大手加息對抗通脹，擴闊銀行淨息差，推動匯控去年錄得歷來最高稅前盈利，全年派息創2008年以來新高，祈耀年指是其任內最大成就，證明過去5年轉型成功；退任後，他表示不會留在匯控擔任任何職務，計劃日後擔任非行政職位、顧問等工作。

截至昨日收市，匯控股價較祈耀年在2019年8月上任時升9.84%，連同派息總回報逾36%，資深投資者曾淵滄認為祈耀年任內表現不錯，撤出當地業務規模小、盈利能力差的業務，專注其擅長的財富管理和國際網絡業務。