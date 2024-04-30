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經濟

香港地產

黃金海灣·意嵐料快獲批預售 涉692伙

【明報專訊】新界全新盤接力出擊，料日內開價的新地（0016）元朗The YOHO Hub II 後，「玩具大王」蔡志明旗下旭日集團位於屯門的全新盤亦部署登場，項目正式命名黃金海灣，而第1期名為黃金海灣·意嵐。旭日國際地產開發部董事總經理李炳餘表示，項目料預售樓花紙快將獲批，並會按市况盡快推出。據地政總署資料，項目第1期、2期均於去年8月申請預售，分別有692伙及631伙，共1323伙，全盤樓花期約19個月。

主打一兩房 兩期共涉1323伙

是次樓盤為集團在港首個住宅項目，第1期由兩座大樓組成，涵蓋開放式至3房戶型，有小量特色單位，主打1房及兩房單位。項目鄰近為香港小輪（0050）與帝國集團合作的帝御系列，以及香港珠海學院校舍。

翻查資料，上述地皮原由內房佳兆業（1638） 2020年1月以35億元中標，以可建樓面58.28萬方呎計，每方呎樓面地價6005元，公司後來陷入債務危機，旭日集團於2021年底斥資近38億元購入上述地皮。

君柏4房撻訂貨再售 低6年前兩成

其他新盤方面，長實（1113）與帝國集團合作的九龍亞皆老街君柏，去年10月撻訂的第6座5樓A室，最新以2900萬元售出，單位實用面積1624方呎4房雙套間隔，實呎1.78萬元，買家成交期60日。單位原於2018年2月以3745.7萬元一手售出、實呎2.3萬元，當時買家採先住後付計劃及優惠，惟最終撻大訂，料遭殺訂約1320.36萬元，相等於成交價的35.25%，即新做價較2018年價錢低逾845萬元或23%，主要是買家付款方法不同所致。

華懋薄扶林VICTORIA COAST最新以2426.1萬元售出A座4樓1室，屬實用面積1363方呎兩房1套連工作間、實呎1.78萬元，為項目今年首宗一手成交，買家為該盤前租客，料作自住用途。

另中海外（0688）啟德跑道區維港1號亦新近售出兩伙，包括第2A座18樓H室，實用面積774方呎3房間隔，以1936.9萬元售出、實呎2.5萬元。

相關字詞﹕維港1號 VICTORIA COAST 君柏 旭日國際 黃金海灣·意嵐 黃金海灣 新盤

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