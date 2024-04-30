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經濟
2024年4月30日星期二
技術取勝
投資策略
友邦加碼156億回購 目標派付率75% 首季新業務價值升31%勝預期 股價漲6%
暫停採用向內地客無牌銷售經紀 料影響微
港股18000關得而復失 成交逾1600億
歐舒丹控股股東提私有化 每股34元
ETF南向通下周一增兩ETF
廣州擬推商住房「舊換新」 民營內房反彈 世茂升六成
大型內銀首季純利倒退 四大行淨利息收入跌 郵儲行升
中銀首季撥備前經營溢利升22％
比亞迪首季按年多賺逾一成
6虛幣現貨ETF今上市
澳門部分酒店五一預訂爆滿 業界：客房供應增未見「天價」 賭收料疫後新高
許家印前妻丁玉梅 遭入稟追討8.6億
中石油首季多賺5%
太古可樂打通膠樽回收鏈
日圓跌穿160後急彈 疑干預 兌港元重返5算 日官員拒評入市否
聯儲線人：即使減息 超低利率時代結束
張兆聰：航運股偏強 中遠海控可留意
港元定存高息精選
黃雯怡：受惠內地政策 港交所上望280元
何民傑：借篷使風說好中國故事
梁天卓：供書和供樓之間
楊仕名：AI賦能的營銷新4P（二之二）
日工業巨頭再爆造假 IHI竄改數據至少20年
技術取勝：友邦短線或試54元支持
劉思明：港股炒風熾 倘勢頭不對須果斷離場
周顯：出書有時非為名利
湯文亮：保命可以 保本難
朗賢峯IIB加推150伙 折實均呎2.2萬 高臨折實均呎2.15萬推52伙新貨 周五首輪開售110伙
黃金海灣·意嵐料快獲批預售 涉692伙
景林邨「籮底貨」80萬沽 高上月三成
YOHO新商場6月開幕 料助整體人流增15%
希雲大廈申延長強拍時間兼調低底價
技術取勝：友邦短線或試54元支持
【明報專訊】銀娛料受制於38.5元（圖）
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友邦加碼156億回購 目標派付率75% 首季新業務價值升31%勝預期 股價漲6%
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