梁天卓：供書和供樓之間

想當年，本地樓價以每年10%的增幅上升，應否幫子女買樓是各大討論區經常出現的題目，我隨便在網上就找到一個題為「你會幫仔女買定樓嗎？」的帖，樓主明言：「心諗樓價愈來愈貴，幾年升一倍，到仔女讀完大學最多咪又係打份牛工，搵得2萬至3萬，到時又要養父母養仔女養工人，如果仲要供樓應該好吃力。」

一般父母難取捨

當然，不是所有人都是政府高層，不是所有人都有能力在幫仔女供書教學之餘，更幫他們買樓（或畀首期）。對一般父母來說，一個更有趣的取捨是應否以幫仔女供書教學的成本來為他們供樓？

李麗珊說過養大一個BB要400萬元，兩年前某銀行跟進最新調查，計算出時至今日需要600萬元，來培育一個小朋友至22歲經濟獨立。在這600萬元之中，扣除柴米油鹽等成本後，我相信大部分都跟子女各種興趣班、補習班以及大中小學的供書教學成本有關。假設在這600萬元成本中，有三分之二是與子女的教育支出有關，那麼父母應否完全將子女的教育完全置之不理，然後將這400萬元來買樓供樓，在子女成年後向他們送出這份最後的禮物？

關乎樓價人力資本回報差異

如果我們只從金錢回報的角度看，這個供書和供樓之間的取捨，關乎的是一地樓價的回報率和教育的人力資本回報率的差異。10年前問這條問題，和今日問同一條問題，我相信答案會十分不同！

維克森林大學經濟系副教授

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[梁天卓 經濟學爸]