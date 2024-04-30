黃雯怡：受惠內地政策 港交所上望280元

【明報專訊】上周公布的美國PCE數據，突顯美國經濟的火熱，本周四聯儲局利率決議和主席鮑威爾記者會將為利率政策走向提供線索。市場亦關注周二公布4月中國製造業PMI數據，以及美國周五公布的非農就業數據。
由於本周多假期，A股從5月1日開始休市3天、港股和歐洲主要市場休市1天，市場情緒或偏保守。恒指上周大漲8.8%，料本周在17,500至18,000點之間窄幅上落。
中證監早前公布5項資本市場對港合作措施，包括放寬滬深港通下股票ETF合資格產品範圍、支持內地龍頭企業赴港上市等，這些措施有利於促進內地和香港市場互聯互通，吸引國際資金來港，同時有助新股市場回暖。受惠政策利好及近期市况好轉，港交所（0388）股價有望進一步走升。
港交所首季收入為52.01億元，同比下降6%，按季增長7%。純利按年下降13%至29.7億元，按季增長14%。投資收益錄13億元，按季升25%，均優於市場預期。
期內，衍生產品的平均每日成交合約張數為85.5萬張，債券通北向通的平均每日成交金額為452億元人民幣，場外總結算量和互換通結算量均達到季度新高。
近期港股交投有所好轉，上周平均每日成交額逾1200億元，有見底之勢。若日均成交好轉，將直接推動港交所盈利提升，而中證監此前公布的政策，有望鼓勵更多內地龍頭企業赴港，活躍新股市場和港股氣氛，可支撐港交所股價回升。港交所當前市盈率約27倍，估值吸引，建議250元左右吸納，上望280元。