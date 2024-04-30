聯儲線人：即使減息 超低利率時代結束

中性利率或更高

不過美國經濟在利率高企之際展現的韌性，除了意味中性利率可能更高，也可能意味經濟對利率並不那麼敏感，令加息的影響未完全發揮。家庭和企業借貸，已在此前鎖定較低的利率，相對不受近年加息的影響。

美聯儲官員每季都會對長期利率進行預測，這被視為美聯儲對中性利率的預期。美聯儲此前不斷下調對中性利率的預期，預測中值由2012年的4.25厘，降至2019年新冠疫情爆發前的2.5厘。剔除2%的通脹率後，實際中性利率為0.5厘。不過到今年3月，美聯儲的中性利率中位數又升至0.6厘。

Tesla望內地推FSD 股價升12%

市場等待美聯儲本周公布議息結果之際，美股三大指數早段上漲。特斯拉（Tesla）（美：TSLA）傳與百度在導航方面深化合作，為Tesla在中國市場推出FSD（全自動駕駛）服務掃除關鍵障礙（詳見A13版），其股價早段飈升12%。彭博社引述知情人士稱，蘋果（美：AAPL）重啟與OpenAI的談判，爭取在新一代iOS 18系統，引入生成式AI技術。伯恩斯坦（Bernstein）將該股評級，上調至「跑贏大市」，蘋果股價早段升逾3%。

此外，荷蘭醫療器材巨頭飛利浦（Philips）同意就呼吸機涉及致癌風險，達成價值11億美元的和解協議，刺激該股昨急升近三成。交易商觀望美國推動以色列與哈馬斯之間的停火協議，國際油價午夜前下滑1%。

（綜合報道）

[國際金融]