日圓跌穿160後急彈 疑干預 兌港元重返5算 日官員拒評入市否

由於日圓突然急速拉升，令市場人士揣測日本當局自2022年以來首次入市干預。日本財務省負責外匯事務的最高官員神田真人昨對是否入市干預，拒絕置評。不過道瓊斯引述知情人士稱，日本當局曾出手購入日圓支持匯率。參考日本政府的數據，當局2022年秋季3度入市干預，共花費約600億美元來支撐日圓。

分析：假期交投疏 入市成效大

昨天適逢日本公眾假期，流動性稀薄，令匯市波動加劇。IG Australia市場分析師Tony Sycamore表示，今次匯市波動具備日本央行出手干預的所有特徵，由於公眾假期流動性較低，央行此時介入可取得更大成效，是採取干預的好時機。野村的分析亦指出，在正常交易中，日圓一小時內不大可能升值4日圓。

也有部分分析認為，日圓急速反彈，是由演算法驅動的交易造成。Capital.com策略師Kyle Rodda稱，交易「相當瘋狂」，部分投資者急於回補日圓空倉。他表示，與部分交易員目睹交易量突然較平常水平高出5倍。

2023年10月，日圓的急劇波動亦被指與流動性稀薄及算法交易有關。日本官員當時也拒絕評論是否入市。

市場關注美聯儲本周的議息會議，會否再次釋出將在較長時間維持較高利率以遏抑通脹的鷹派信號，這可能繼續強化美元，為日圓帶來下行壓力。

雖然日本央行在3月結束負利率政策，惟日、美利差仍然較大。日本央行行長植田和男在上周五議息會議後，試圖淡化日圓疲軟對通脹的影響，令日圓由155水平跌勢加劇。

日央行更鷹派前 日圓料受壓

美銀分析指出，在美聯儲開始減息前，「日圓套利」交易仍將持續。若日圓兌美元要維持在155水平以上，日本當局需持續干預，直至日本央行再次加息。但美銀估計，日本央行可能至少3個月後才會進一步加息。這意味任何干預措施，都要較日本在2022年實施的干預規模更大。

Lombard Odier高級宏觀策略師Homin Lee表示，在美國經濟數據轉差，以及日本央行更趨鷹派前，日圓仍將受壓。

日本財相鈴木俊一早前曾向美國財長耶倫表達對日圓貶值的擔憂，市場認為此舉為日本入市干預奠下基礎。神田真人曾形容，若日圓兌美元在一個月內出現10日圓的波幅，屬於過度波動。日圓兌美元上月貶值8日圓，單是上周就跌2%以上，今年迄今已跌約一成。

部分投資者「抄底」日圓資產。彭博社引述知情人士稱，以激進策略見稱的Elliott Management，大舉購入「股神」巴菲特愛股——日本住友商事（日：8053）的股份，涉及資金高達「數以百億日圓」。按住友商事上周五收市價計算，每百億日圓股份，相當於住友商事0.2%股權。

（綜合報道）

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