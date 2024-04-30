澳門部分酒店五一預訂爆滿 業界：客房供應增未見「天價」 賭收料疫後新高

明報記者 陳偉燊

12家主要酒店5天檔期爆滿

截至今年2月，澳門共建有4.65萬間客房，按年增加7700間客房。在統計的主要度假村酒店中，在五一檔期5天房間全爆的酒店多達12家，當中除常見爆滿的常客如銀河娛樂（0027）旗下多家酒店外，澳門博彩（0880）上葡京內兩家外國品牌酒店Palazzo Versace等亦罕見爆滿；預訂4天爆滿的酒店亦甚多。

至於酒店房價方面，以上葡京豪華客房為例，今年5月1日假期正日撇除稅費等，房價為3519.2元，較今年農曆大年初一3599.2元略低80元。

分析：中場穩定 黃金周效應或降

實德環球（0487）副主席馬浩文預期，整個五一黃金周檔期的酒店入住會有八成至九成滿，房價會稍為平穩，會與2019年的水平相若。在賭收方面，他估計會是自疫情後的新高水平，表現料優於過往季節性表現，全年出現的高低位，會比2019年的波動性稍少。但礙於客人玩樂時間減少，或因為有大客有斬獲，令賭場的幸運優勢減少下，殺數及贏率表現會稍遜。初步所見，旅客仍肯旅遊消費。若然將來美國落實減息，有望改善匯率，或能推動旅客增加消費。

資深博彩從業員林繼光指出，從2月數據反映黃金周效應較前遞減，反而3月淡季的賭收則和2月份差不多，日均賭收甚至比2月份稍多。同時，中場的穩定性強，利便旅客平日過來下注，不用如過往在大節前貴賓廳向客人主動招手，在這個情况下，他估計會令黃金周的效應降低。現時所見，五一檔期酒店訂房理想，但是否追回疫情前，則有待觀察，情况未致樂觀。

澳門旅遊業議會料日均13萬旅客

今年五一檔期長假，澳門旅遊業議會會長胡景光預料日均有13萬旅客訪澳。現時所見以路氹酒店預訂情况較好，位於半島的社區型酒店入住率也料介乎七成至八成，整個檔期連同香港假期疊加效應帶動下，酒店入住率平均估計可達九成。酒店房價會比平日略貴，但在酒店房間供應增多下，估計不致出現過往「天價」的情况。遠程旅客一般會南下留澳2至3晚，至於廣東省旅客料入住1至2晚。