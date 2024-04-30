明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

廣州擬推商住房「舊換新」 民營內房反彈 世茂升六成

【明報專訊】據內媒《廣州日報》報道，日前深圳市房地產業協會與深圳市房地產中介協會共同發起了一項名為「換馨家」的商品住房置換活動，是首個參與「以舊換新」的一線城市。據報廣州亦正就開發商實施「以舊換新」意願摸底，有望推出類似政策，而以廣州的情况來看，主要的參與主體可能是開發商、中介，而非地方國資平台。

受消息刺激加上成都昨開始取消限購，一眾已違約民營內房大反彈（見表），當中世茂（0813）升逾六成、時代中國（1233）及合景泰富（1813）雙雙升三成，融創（1918）亦升28.32%。

投行摩根大通指出，自2023年年中以來超過30個城市發起「以舊換新」，當中深圳最新加入。「以舊換新」實際上有3種方法，包括購屋者以舊換新，若無法出售現有物業，取消交易亦毋須受處罰；由國企收購現有物業；提供補貼。該行認為由國企收購的方法，可能較創造新住房需求產生更強大及直接的影響，惟規模較細及僅在地方上執行。

中指研究：政策仍處探索階段

據中指監測，2023年以來有逾30城市表態支持「以舊換新」，主要包括兩種方式，一是房企聯合經紀機構優先推售舊房，若一定期限內舊房售出，則按流程購買新房；二是開發商或國資平台收購舊房，售房款項用於購買指定新房項目，後者是今年以來的政策主流。不過，中指研究院指出，整體來看「以舊換新」政策導向仍處於探索階段。廣東省城規院住房政策研究中心首席研究員李宇嘉則認為，政策對於開發商銷售去化，無房戶上車、有房戶改善、於地方穩樓市、於銀行拓展按揭業務等都有積極作用。

旭輝：債務重組方案與債主達一致

此外，旭輝（0884）公布，已與持有相當於公司優先票據、永續債及可換股債券本金約43%的債券持有人小組，就債務重組的全面提案原則上達成一致。現時並無任何債權人開展針對公司的法律程序。全面提案中，針對總體境外負債，公司目標削債33億至40億美元及制定可持續的攤銷時間表。公司表示，仍就提案的最終條款與協調委員會及債券持有人小組磋商，各方尚未就有關條款訂立任何具法律約束力的協議。截至昨日公司已有68個項目入圍「項目白名單」，並已開始與金融機構對接融資需求。

上 / 下一篇新聞

友邦加碼156億回購 目標派付率75% 首季新業務價值升31%勝預期 股價漲6%
友邦加碼156億回購 目標派付率75% 首季新業務價值升31%勝預期 股價漲6%
暫停採用向內地客無牌銷售經紀 料影響微
暫停採用向內地客無牌銷售經紀 料影響微
港股18000關得而復失 成交逾1600億
港股18000關得而復失 成交逾1600億
歐舒丹控股股東提私有化 每股34元
歐舒丹控股股東提私有化 每股34元
ETF南向通下周一增兩ETF
ETF南向通下周一增兩ETF
大型內銀首季純利倒退 四大行淨利息收入跌 郵儲行升
大型內銀首季純利倒退 四大行淨利息收入跌 郵儲行升
中銀首季撥備前經營溢利升22％
中銀首季撥備前經營溢利升22％
比亞迪首季按年多賺逾一成
比亞迪首季按年多賺逾一成
6虛幣現貨ETF今上市
6虛幣現貨ETF今上市
澳門部分酒店五一預訂爆滿 業界：客房供應增未見「天價」 賭收料疫後新高
澳門部分酒店五一預訂爆滿 業界：客房供應增未見「天價」 賭收料疫後新高
許家印前妻丁玉梅 遭入稟追討8.6億
許家印前妻丁玉梅 遭入稟追討8.6億
中石油首季多賺5%
中石油首季多賺5%
太古可樂打通膠樽回收鏈
太古可樂打通膠樽回收鏈
日圓跌穿160後急彈 疑干預 兌港元重返5算 日官員拒評入市否
日圓跌穿160後急彈 疑干預 兌港元重返5算 日官員拒評入市否
聯儲線人：即使減息 超低利率時代結束
聯儲線人：即使減息 超低利率時代結束
張兆聰：航運股偏強 中遠海控可留意
張兆聰：航運股偏強 中遠海控可留意
港元定存高息精選
港元定存高息精選
黃雯怡：受惠內地政策 港交所上望280元
黃雯怡：受惠內地政策 港交所上望280元
何民傑：借篷使風說好中國故事
何民傑：借篷使風說好中國故事
梁天卓：供書和供樓之間
梁天卓：供書和供樓之間
楊仕名：AI賦能的營銷新4P（二之二）
楊仕名：AI賦能的營銷新4P（二之二）
日工業巨頭再爆造假 IHI竄改數據至少20年
日工業巨頭再爆造假 IHI竄改數據至少20年
技術取勝：友邦短線或試54元支持
技術取勝：友邦短線或試54元支持
劉思明：港股炒風熾 倘勢頭不對須果斷離場
劉思明：港股炒風熾 倘勢頭不對須果斷離場
周顯：出書有時非為名利
周顯：出書有時非為名利
湯文亮：保命可以 保本難
湯文亮：保命可以 保本難
朗賢峯IIB加推150伙 折實均呎2.2萬 高臨折實均呎2.15萬推52伙新貨 周五首輪開售110伙
朗賢峯IIB加推150伙 折實均呎2.2萬 高臨折實均呎2.15萬推52伙新貨 周五首輪開售110伙
黃金海灣·意嵐料快獲批預售 涉692伙
黃金海灣·意嵐料快獲批預售 涉692伙
景林邨「籮底貨」80萬沽 高上月三成
景林邨「籮底貨」80萬沽 高上月三成
YOHO新商場6月開幕 料助整體人流增15%
YOHO新商場6月開幕 料助整體人流增15%
希雲大廈申延長強拍時間兼調低底價
希雲大廈申延長強拍時間兼調低底價