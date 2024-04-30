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經濟

港股18000關得而復失 成交逾1600億

【明報專訊】港股在期指結算日再做好，一度升380點，重上18,000關，創年內新高。惟升市後勁不繼，恒指午後升幅逐步收窄，收市升不足百點，報17,746點，18,000點大關得而復失。港股已連升6日，以收市計相差逾200點便步入「技術性牛市」。大市昨成交增加至逾1600億元，創近9個月新高。證券界對港股是否已「轉勢」有不同看法，加上港股短期已累升逾1500點，有分析認為於萬八點心理關口受阻屬正常調整。

6日升1522點 進技術牛市在望

恒指高開86點，開市已重上250天牛熊分界線，日圓早段走弱，市場風險胃納增加，港股升幅擴大至380點，高見18,031點，以今年1月低位14,961點計反彈逾兩成，步入「技術性牛市」在望。但午後日圓低位反彈最多2%，港股升幅亦放緩，收市僅升95點，但仍能連升6日，累升1522點或9.4%。國指升0.2%，但科指逆市下跌0.1%。

大市成交連續兩日增加，昨增加4%至1634億元，為去年7月31日後最高。外資北向買A股繼上周五創新高後，昨再錄近110億元人民幣淨流入。港股通下的北水亦連續21個交易日淨流入，昨吸資約28億元，資金大手吸納中國銀行（3988），錄淨流入15.8億元；惟美團（3690）錄淨流出10.6億元；騰訊（0700）亦錄淨流出3.3億元。

ATM為首科網股逆市下跌，美團跌3.6%；阿里巴巴（9988）跌逾1%；騰訊跌0.2%。資金換馬炒內房、本地地產、內銀、內險股等。因房屋限購政策逐步退出市場，內房股做好外（見另文），恒隆地產（0101）及新世界發展（0017）升逾3%。中行及中國再保險（1508）升約半成。

分析：心理關口調整屬正常

黃國英資產管理創辦人黃國英表示，部分外資回流港股趁低吸納，加上內地險資配置港股，以及「新五條」撐港股等，認為港股最差時期已過，並已「轉勢」，但上升幅度仍有待觀察，尤其是近期走勢強的「領先股」已見獲利回吐；亦見資金換馬，加上港股短期已累升6日，於18,000點心理關口調整很正常。

香港股票分析師協會理事連敬涵就表示，近期確有資金入市，加上期指結算及友邦做好等誘因令港股炒上，但結算過後，以及北水將於本周後期暫停交易，對港股是否能持續強勢有疑問，並不認為港股已明確「轉勢」可挑戰高位，因未有實質因素利好港股。就算「新五條」亦未有執行細節，只是借消息炒作，加上傳統「五窮月」，投資者要小心。

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